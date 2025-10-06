Zverev non può continuare a giocare, volano scarpe in campo: “Non c’erano le condizioni regolamentari”

Anche Zverev ha dovuto fare i conti con le condizioni di gioco estreme del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista numero 3 al mondo è stato protagonista di un fuori programma in occasione dello sfortunato match dei sedicesimi, poi perso contro Rinderknech. Sascha lasciava una scia di sudore sul campo, diventando così pericoloso per sé stesso e per l'avversario.

Zverev cambia le scarpe durante la partita persa contro Rinderknech

Un incidente che non è una novità assoluta, visto che in questa edizione del torneo cinese i tennisti hanno dovuto giocare con un'umidità eccezionale, quasi sempre superiore all'80%. Zverev ha iniziato ad avere questo tipo di problema con le scarpe e, nel corso del terzo set mentre serviva l’avversario, si è recato correndo a fondo campo, sotto al settore occupato dal suo team. Dagli spalti sono volate così verso di lui due scarpe da tennis: Zverev le ha rapidamente indossate, togliendosi quelle usate fino a quel momento, completamente bagnate.

La giustificazione dell'arbitro

Una situazione inusuale, soprattutto perché verificatasi nel bel mezzo del match e non in un momento di pausa. L'arbitro ha concesso il suo via libera, spiegando poi al pubblico attraverso gli altoparlanti: "Signore e signori, trattandosi di attrezzatura non più in condizioni regolamentari, con sudore che fuoriesce dalle scarpe, al signor Zverev è concesso un tempo ragionevole per cambiarle".

I problemi del Masters 1000 di Shanghai

Ennesima scena surreale di un torneo contraddistinto dal caldo, dall'umidità e dallo smog. Oltre ai disagi di questo tipo, bisogna purtroppo registrare anche i problemi di salute di tanti tennisti legati proprio all’incidenza del fattore ambientale. Il caso principale è quello di Jannik Sinner, costretto a dare forfait per i crampi. Cronaca di un problema annunciato, con tanti giocatori che hanno segnalato l’impossibilità di giocare in queste condizioni.