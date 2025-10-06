Rinderknech batte il numero 3 ATP a Shanghai ma non è felice: “È tutto inutile se perdo la prossima”

Una vittoria prestigiosa, un'altra, per Arthur Rinderknech che al torneo 1000 di Shanghai ha battuto nuovamente Alexander Zverev, il numero 3 della classifica mondiale che getta al vento un'occasione d'oro in un torneo privo ora di Sinner e Alcaraz. Per il francese uno scalpo pesante e prospettive che si aprono, ma nonostante ciò non si è esaltato troppo, ed anzi ha dichiarato a caldo che sarà tutto vano se non batterà anche Lehecka, che era sugli spalti per studiarsi gli avversari.

Rinderknech batte ancora Zverev

C'è chi guarda il dito e chi la luna. Chi bada alla sostanza guardando i tabelloni di Rinderknech ha gridato alla sfortuna. Al Roland Garros ha sfidato Sinner, al Queen's Alcaraz, a Wimbledon Zverev, i primi 3 del mondo. Zverev lo aveva battuto. Le sconfitte incassate gli sono servite e gli hanno dato slancio per la seconda parte di stagione che ora può vederlo grande protagonista.

Intanto il ritorno nei primi 50, con la possibilità di migliorarsi e il successo bis su Zverev, piegato in rimonta a Shanghai, dove Rinderknech ha iniziato vincendo in modo pepato e fortunoso. A caldo, parlando dal campo, ha dato peso al successo: "Questa vittoria significa molto, dimostra che sono all'altezza del compito, almeno negli ultimi mesi ci sono andato molto vicino. L'ho battuto a Wimbledon, quella è stata la mia prima vittoria contro un top 5 in uno Slam. Ora tocca di nuovo a lui. È anche una coincidenza e ho anche un pizzico di fortuna dalla mia parte".

"Questa vittoria sarà superba se gioco un buon match con Lehecka"

Parole corrette. Il giusto peso a una vittoria pesante, che magari in futuro sarà maggiormente di rilievo, ma anche con sorprendente ed eccessiva durezza ha detto che se non continuerà a vincere sarà tutto inutile: "Ora, c‘è un altro match tra due giorni, questa vittoria sarà superba se giocherò un buon match tra due giorni. Altrimenti, non significa molto. Ma ancora una volta, sono molto, molto felice di vincere un match come questo sul campo centrale di Shanghai, che è magnifico".