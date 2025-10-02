Rinderknech vince per ritiro dell’avversario e lo attacca: “Ma quanti anni hai? Io non ti rispetto”

Arthur Rinderknech ha superato il primo turno del torneo 1000 di Shanghai. Il francese ci è riuscito sfruttando il ritiro del serbo Medjedovic per continuare il suo cammino in Cina. Vittoria ottenuta grazie al ritiro dell'avversario, che era in vantaggio di un set. Quando l'incontro è finito sono volate parole grosse, figlie di un battibecco precedente.

Rinderknech-Medjedovic finale focoso a Shanghai

Primo turno di Shanghai, uno degli ultimi match di giornata lo hanno disputato il tennista francese e il giovane serbo che è stato accusato, dall'avversario, di aver violato le regole, con la compiacenza del giudice di sedia. Il vulnus è stato rappresentato dal trattamento richiesto da Medjedovic sul 6-5 del primo set, che a quel punto dell'incontro esce dal campo. Il transalpino la prende male e si sfoga con l'arbitro dicendo che si stanno aggirando le regole. L'arbitro gli spiega perché gliel'ha consentito. Rinderknech non era d'accordo.

Medjedovic vince il tie-break e si ritira

E Arthur Rinderknech ha dato sfogo a tutta la sua frustrazione e rabbia perché l'arbitro ha consentito al serbo di cambiarsi negli spogliatoi dopo l'undicesimo gioco del primo set, cosa che normalmente non può essere consentita. L'arbitro gli dice che il suo sfidante sudava così tanto da rendere il campo scivoloso e dunque era potenzialmente pericoloso. Medjedovic torna in campo e vince il primo set al tie-break. Rinderkech rosica. Dopo il primo game del secondo set il serbo si ritira. Il problema alla schiena è insuperabile.

Il battibecco tra Rinderknech e Medjedovic

Medjedovic impossibilitato a giocare, si alza dalla sua sieda, dopo il primo game del secondo set, e si ritira. Getta la spugna. Partita finita. Rinderknech vince, ma non è contento. Le scorie di quanto accaduto prima non le ha ancora buttate giù. La stretta di mano è gelida. Il serbo se ne accorge e glielo fa notare piccato: "Quanti anni hai per comportati così?". Il francese risponde sprezzante: "E tu? Quanti anni hai? Non ho più rispetto per te".