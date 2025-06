video suggerito

Sonego salvato dalla fortuna, Sinner se la ride: gli avversari incassano con filosofia ad Halle Scena curiosa durante il match di doppio perso dalla coppia formata da Sinner e Sonego contro Michelsen e Khachanov ad Halle.

A cura di Marco Beltrami

L'avventura della coppia formata da Sinner e Sonego in doppio ad Halle è durata poco. I due azzurri sono stati eliminati da Khachanov e Michelsen in rimonta: dopo aver vinto abbastanza agevolmente il primo set 6-2, Jannik e Lorenzo hanno incassato il 7-5 e il 10-3 del sodalizio formato dal giocatore americano e da quello russo. Un buon test per i due tennisti italiani che hanno "assaggiato" l'erba tedesca.

Sinner e Sonego fuori in doppio ad Halle, vincono Michelsen e Khachanov

Inizialmente Sinner e Sonego hanno sfruttato una buona intesa, mostrandosi anche sorridenti in più di un'occasione. Il match sembrava in totale controllo, anche grazie al break arrivato nel secondo parziale che ha permesso ai due tennisti italiani di scappare sul 3-0. Poi però ecco il ritorno degli avversari, che game dopo game hanno conquistato il secondo parziale, dilagando nel tie-break decisivo.

Tra le situazioni più curiose della partita c'è stato un punto del primo set, che ha conquistato anche la copertina del confronto. Si è trattato di uno scambio molto particolare, che Sinner e Sonego hanno dovuto vincere diverse volte.

Il punto più curioso del match, gli avversari la prendono con una filosofia

In realtà Lorenzo ha avuto la possibilità di chiudere il discorso subito con uno smash a rete facilissimo. Un punto che sembrava fatto e che invece Michelsen ha recuperato in modo eccezionale, uscendo quasi dal campo. Il piemontese ha avuto la possibilità di richiudere il discorso con un'altra schiacciata, ma ecco un nuovo nulla di fatto. Non c'è due senza tre, e nemmeno Sinner è riuscito a piazzare il colpo vincente.

Alla fine, come si è chiuso lo scambio? Con una volée d'istinto di Lorenzo. Quest'ultimo ha colpito la palla malissimo, con il telaio, beffando gli avversari. La pallina è letteralmente morta vicino alla rete, con Khachanov e Michelsen che non hanno potuto fare nulla. Il primo si è portato le mani sulla testa, come reazione al colpo di fortuna di Lorenzo, mentre il secondo l'ha presa con il sorriso.

Sonny, che si è scusato, e Sinner, lasciatosi andare ad una risata, sono prontamente tornati in posizione, mentre il tennista russo e quello americano hanno rimarcato l'accaduto indicando proprio il cuore della racchetta a Sonego. Un modo simpatico di metabolizzare quanto accaduto.