Sinner, video e foto degli allenamenti a Dubai: caldo umido, Simona Halep e partitelle in spiaggia

Jannik Sinner è a Dubai dove ha ripreso gli allenamenti. Training duro al caldo e con tanta umidità per preparare in modo chirurgico gli Australian Open. Al suo fianco Cahill e Vagnozzi.

Il tempo delle vacanze per Jannik Sinner è già finito. Certo, ci sarà ancora un piccolo break natalizio, ma immaginarsi Sinner rilassarsi ora al sole delle Maldive non è corretto. Vinte le ATP Finals ha staccato la spina, ma da qualche giorno è negli Emirati dove sta sgobbando per preparare la nuova stagione e in primis gli Australian Open, il primo Slam della stagione, quello meno ‘pesante' dei quattro ma senz'altro il più difficile dal punto di vista fisico con caldo e umidità ai massimi livelli. Sinner lo sa, avendolo vinto due volte, e pure per questo ha scelto Dubai perché ha condizioni climatiche molto simili dove si sta allenando con tutto il team, Cahill incluso.

Jannik si allena negli Emirati

Un paio di settimane di vacanze, alle Maldive, poi Sinner si è trasferito a Dubai. Tracce social hanno annunciato il passaggio negli Emirati, che non è certo una sorpresa. Una serata con Alonso e Briatore al Billionaire di Dubai, un po' di svago insieme ai primi allenamenti in campo e fuori. Poi una domenica ad Abu Dhabi dove ha fatto un giro di pista con Kimi Antonelli e incontrato Hamilton, Russell e Toto Wolff. In mezzo i primi allenamenti, a petto nudo, con il fido Vagnozzi.

I post di Cahill da Dubai

Poi è arrivato Darren Cahill, il super coach che sarà a bordo anche nel 2026, che ha deciso di lasciare qualche foto sui social. La prima è bella, ed è una immagine perfetta di quanto dice spesso Jannik che parla di un team fatto anche di amici. L'immagine è splendida. Si vedono giocare a calcio sulla spiaggia, al calar del sole, Sinner e il suo staff. Un classico che chiunque almeno una volta nella vita ha vissuto. Un momento di rilassatezza dopo una giornata di fatiche fisiche.

Cahill ha postato poi in una stories un video nel quale si vedono palleggiare Jannik Sinner e Simona Halep, numero 1 WTA qualche anno fa che è stata allenata, ai tempi, proprio da Cahill. La romena non gioca più, si è ritirata dopo aver scontato una squalifica per una positività all'antidoping.

Jannik Sinner mentre gioca a calcio sulla spiaggia con il suo staff a Dubai.

Perché Sinner si allena a Dubai

Sinner presumibilmente rimarrà una tra decina di giorni a Dubai, al caldo di Dubai. Caldo e umidità che gli servono per prepararsi nel migliore dei modi per gli Australian Open, il torneo che ha vinto nelle ultime due edizioni. A Melbourne le condizioni climatiche sono davvero pesanti, si gioca tre su cinque con caldo e umidità a livelli altissimi, tanto da regolamentarlo.

Se si superano i 40° non si gioca. L'umidità in media supera il 60 percento, mentre le temperature oscillano e in media di giorno arrivano sui 28 – 30 gradi. Praticamente le stesse di Dubai, che quindi diventa luogo ideale per acclimatarsi all'Australia e al primo torneo importante della nuova stagione.

Il programma di Sinner fino agli Australian Open

Sinner rimarrà probabilmente fino al 20 dicembre, circa, lì per poi recarsi a casa in Trentino, dove trascorrerà il Natale, poi come di consueto tappa a Monte Carlo, dove chiuderà il 2025. A gennaio subito in volo, prima verso la Corea del Sud, dove darà vita a un esibizione con Alcaraz, e poi verso l'Australia: sarà in campo a Melbourne per un'altra esibizione e per il torneo che si vince con cinque punti, prima della difesa degli Australian Open.