Jannik Sinner giocherà due partite prima degli Australian Open: il programma ufficiale

Jannik Sinner prima degli Australian Open disputerà due partite di esibizione. Quella con Alcaraz in Corea del Sud era già nota da tempo, a Melbourne affronterà invece Auger-Aliassime.
A cura di Alessio Morra
Mentre Jannik Sinner si sta allenando al caldo di Dubai e Carlos Alcaraz si appresta a giocare l'ennesima esibizione, gli Australian Open si avvicinano sempre più. Quello di Melbourne sarà preceduto da una settimana molto intensa di esibizioni, che vedrà protagonista anche il numero 2 della classifica ATP che sarà l'ultimo dei big a scendere in campo. Giocherà pure Lorenzo Musetti, che affronterà Zverev. In programma anche il AO 1 Point Slam, il torneo che si vince conquistando solo cinque punti, con un milione di dollari australiani in palio.

Il programma dell'Opening Week degli Australian Open

La settimana che precederà gli Australian Open sarà ricchissima. Il CEO di Tennis Australia l'ormai notissimo Craig Tiley presentando gli incontri ha detto: "Questa sarà la settimana inaugurale dell'edizione 2026 più ambiziosa di sempre. Gli appassionati potranno assistere a partite emozionanti e all'emozione One Point Slam, con un tennis di livello mondiale a un vantaggioso, con il ricavato che andrà tutto in beneficenza".

Jannik Sinner ha chiuso il 2025 vincendo tre tornei consecutivi (Vienna, Parigi, ATP Finals).

Ma chi sarà in campo? Si parte il 13 gennaio con Musetti-Zverev sulla Rod Laver Arena. Poi ci sarà l'attesissimo AO 1 Point Slam. Alcaraz era già ai nastri di partenza, in campo pure Nick Kyrgios, che prova l'ennesimo rientro. In campo anche una serie di illustri sconosciuti. Giovedì 15 giornata campale con il sorteggio dei tabelloni e l'esibizione tra Alcaraz e il beniamino di casa Alex de Minaur. Venerdì 16 gennaio sarà in campo Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime, che si sono affrontati recentemente anche a Parigi e alle ATP Finals.

Sinner sfiderà prima Alcaraz e poi Auger-Aliassime

Sinner, che per il momento non è stato annunciato tra i partecipanti dell'esibizione dell'AO 1 Point, giocherà due partite di esibizione prima degli Australian Open, che proverà a vincere per il terzo anno consecutivo. Questa con Auger-Aliassime, che gli permetterà di saggiare il campo di Melbourne, e quella con Alcaraz, che sfiderà a inizio mese, esattamente il 10 gennaio, in Corea del Sud.

