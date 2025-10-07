C’è un nuovo torneo di tennis: le partite dureranno un solo punto, al vincitore 1 milione di dollari

Nel 2026 ci sarà un nuovo torneo di tennis, un torneo di esibizione, con delle partite che dureranno pochissimo. Si giocherà solamente un punto, chi lo vincerà passerà il turno. Trentadue tennisti saranno in campo, dieci di questi non saranno professionisti. Il montepremi di questo torneo che si terrà prima degli Australian Open sarà di un milione di dollari australiani.

Million Dollar 1 Point Slam

Gli US Open hanno ridato linfa al torneo di doppio misto cambiando la formula e mettendo in palio una montagna di soldi, alla fine hanno vinto lo stesso, o meglio di nuovo Errani e Vavassori. Un bis che ha dato forza a tutti i doppisti. Prima degli Australian Open fioccano le esibizioni, c'è quella storica di Kooyong e ce n'è soprattutto una benefica sulla Rod Laver Arena. Quest'anno se ne aggiunge un'altra prima dello Slam di Melbourne, dov'è stato presentato un evento che rende più ricco il programma. Ufficialmente è nato il ‘Million Dollar 1 Point Slam‘, che mette in palio un milione di dollari australiani, che sono 600 mila euro.

Il sorteggio con carta, sasso e forbici

Questo torneo di esibizione, significa che non ci sono punti in palio ma solo tanti soldi e la gloria, si giocherà prima degli Australian Open ed avrà un format unico: ogni partita avrà solamente un punto. Chi lo vince passa il turno. Servire, teoricamente, sarà un vantaggio pazzesco. Dunque sarà importante anche il sorteggio che verrà determinato con il classico e sempreverde ‘carta, sasso, forbici', morra cinese in italiano ‘rock, paper, scissors' in inglese. Il vincitore si prenderà un milione di dollari.

In campo anche dieci tennisti dilettanti

La nota pubblicata sul sito degli Australian Open è assai esplicativa. Le parole del direttore del torneo Craig Tiley sono sbalorditive. Perché al torneo parteciperanno 32 giocatori, 22 saranno professionisti, gli altri saranno dilettanti provenienti da tutta l'Australia. Per sceglierli si disputeranno una serie di tornei di Qualificazione in tutto il Paese: "Che tu sia un dilettante o un professionista il vincitore assoluto si porterà a casa il premio. Le iscrizioni apriranno presto nei club di tutto il paese e, durante la Opening Week, i finalisti si sfideranno per avere la possibilità di affrontare i professionisti alla Rod Laver Arena".

Tra i partecipanti anche Carlos Alcaraz: "Posso rivelare che il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz sarà il protagonista dei giocatori professionisti nel Million Dollar 1 Point Slam, una nuova entusiasmante iniziativa in cui un punto può farti vincere 1 milione di dollari. Ci saranno anche altri grandi nomi che saranno annunciati presto, ora ci sono un milione di motivi per prendere una racchetta e prepararti per gennaio".