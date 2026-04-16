Il montepremi del Roland Garros diventa stellare: 61 milioni di euro in palio

Anche il Roland Garros ha aumentato il proprio montepremi. Il secondo torneo del Grande Slam ha avuto un incremento del 10% rispetto allo scorso anno. Chi vincerà il torneo, sia quello maschile che quello femminile, intascherà quasi tre milioni di euro. Cresce anche il montepremi del torneo di qualificazione.

61 milioni di euro di montepremi a Parigi

Il Roland Garros inizierà tra poco più di un mese. Il grande appuntamento dunque è sempre più vicino. Oggi è stato annunciato il montepremi cresciuto in modo cospicuo, il totale è di 61,73 milioni di euro. Chi vincerà porterà a casa 2,8 milioni. Ma soldi veri sono in palio per tutti, perdere al primo turno vale 87.000 euro, una bella sommetta. Cresce anche il montepremi delle qualificazioni, questo è un bene per i tennisti di basso livello, anche quelli fuori dai primi 200 ATP che avranno la chance di conquistare denari ottimi per finanziare la stagione.

Durante il torneo verranno celebrati tre grandi tennisti che si apprestano a lasciare l'attività. Caroline Garcia al Roland Garros chiuderà la carriera ufficialmente, mentre Gael Monfils e Stan Wawrinka, campione undici anni fa, giocheranno per l'ultima volta a Parigi e continueranno la passerella poi fino all'autunno. Lo svizzero è entrato in tabellone con una wild card.

Il montepremi del Roland Garros 2026

Qualificazioni primo turno: 24.000 euro

Qualificazioni secondo turno: 33.000 euro

Qualificazioni terzo turno: 48.000 euro

Primo turno: 87.000 euro

Secondo turno: 130.000 euro

Terzo turno: 187.000 euro

Ottavi 285.000 euro

Quarti 470.000 euro

Semifinali 750.000 euro

Finalista: 1.4000.000 euro

Vincitore: 2.800.000 euro