“Sinner è impaziente di giocare” il ricco torneo da 600mila euro che si vince facendo cinque punti

Il direttore degli Australian Open, Tiley, ha dichiarato che Jannik Sinner ha sondato il terreno per il ‘Million Dollar 1 Point’, l’evento che ha in palio una cifra altissima per il vincitore.

A Melbourne, prima degli Australian Open si terrà un nuovo torneo: il ‘Million Dollar 1 Point Slam‘, una esibizione che metterà in palio un milione di dollari australiani, circa seicentomila euro. Un torneo tutto nuovo con un format unico. Per vincere una partita basterà un solo punto. Alcaraz ha già dato l'ok alla partecipazione a questo nuovo evento, che vedrà al via ventidue professionisti e dieci dilettanti. Il direttore del torneo ha dichiarato che anche Jannik Sinner ha sondato il terreno, anche l'italiano potrebbe essere ai nostri di partenza.

Anche Sinner e Venus Williams hanno chiesto informazioni

Craig Tiley, che da tanti anni è il direttore degli Australian Open, ha dichiarato nel podcast ‘The Tennis', che anche il numero 2 della classifica ATP, nonché due volte vincitore a Melbourne, ha fatto un sondaggio lasciando capire di essere interessato a partecipare: "Noi abbiamo ricevuto una chiamata pure da Jannik Sinner, impaziente di giocare come altri tennisti", che non è l'unico big pronto a giocare: "Anche Venus Williams e altri tennisti professionisti sono entusiasti e vogliono iscriversi".

Il format del "Million Dollar 1 Point Slam"

Questo torneo avrà un format letteralmente unico. Un evento che è già assurto a popolarità mondiale. Il Million Dollar 1 Point Slam si terrà la settimana che precederà gli Australian Open, in un pomeriggio, perché, parole Tiley, avrà una durata di al massimo due ore. In campo trentadue giocatori (ventidue professionisti e dieci dilettanti) in un tabellone che partirà dai sedicesimi.

Ogni partita durerà solamente un punto: chi lo vincerà si qualificherà per il turno successivo. Fondamentale sarà il servizio e per stabilire chi batterà i giocatori utilizzeranno il vecchio metodo del ‘carta, sasso o forbici'. In palio una cifra astronomica, considerato che il vincitore si aggiudicherà un milione di dollari australiani (al cambio attuale 600 mila euro) vincendo soli cinque punti.