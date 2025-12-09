Jannik Sinner e Nick Kyrgios avversari nel nuovo torneo: si gioca un solo punto, in palio molti soldi

Per rivedere in campo Jannik Sinner non dovremo aspettare gli Australian Open 2026. Questo perché ad attendere il tennista numero due del mondo ci sono diversi eventi già programmati. Uno di questi è il particolarissimo One Point Slam, un torneo-esibizione che farà da antipasto al primo Slam stagionale. In campo con lui ci sarà il suo principale rivale, ovvero il primo giocatore del ranking Carlos Alcaraz, e un suo “vecchio” nemico, Nick Kyrgios. Di cosa si tratta? Di un evento che si gioca praticamente con partite che durano un solo punto e che coinvolge anche tifosi e celebrità, con un ricco montepremi.

Sinner, Alcaraz e Kyrgios in campo nel nuovo torneo One Point Slam

Sinner, Alcaraz e Kyrgios saranno gli unici giocatori di livello che scenderanno in campo sulla Rod Laver Arena di Melbourne, oltre a un mix formato da professionisti, amatori e vip anche dello spettacolo e della TV. Tutto per un totale di 48 partecipanti. Ogni partita si giocherà dunque con un punto secco e durerà ovviamente pochissimo. Basti pensare che nell’edizione scorsa Rublev venne eliminato ai quarti dopo aver spedito a rete l’unico servizio a disposizione. Tra l’altro, per stabilire chi serve si giocherà a “carta, forbici e sasso”. In palio per questo velocissimo torneo un milione di dollari australiani, ovvero circa 570 mila euro.

E chissà che Sinner, andando più avanti nel torneo, non si ritrovi a condividere il campo con quel Nick Kyrgios che non ha perso occasione nell’ultimo anno per riservargli stoccate dopo il caso Clostebol. Attacchi ripetuti che qualche volta sono sfociati sul personale, prima dell’annuncio dello stop di qualche settimana fa.

Quando tornerà in campo Jannik Sinner prima degli Australian Open

Sinner, che dopo le vacanze alle Maldive è già tornato al lavoro seppur non a pieno ritmo, ha in programma nel 2026 diverse esibizioni. Il 10 gennaio si ritroverà con Alcaraz nella sfida valida per lo Hyundai Card Super Match di Incheon, in Corea del Sud, mentre il 16 gennaio è già stata resa nota la partita contro Auger-Aliassime di preparazione agli Australian Open.

Certo, le cose per il 30enne non stanno andando proprio nel verso giusto, visto che dopo i tanti problemi fisici è sceso al numero 668 della classifica mondiale, con il ranking protetto ormai scaduto. Per poter partecipare allo Slam di casa avrà necessariamente bisogno di una wild card. Fondamentali i test prima di fare sul serio, per capire realmente se il suo fisico regge ancora certi ritmi. Le indicazioni dello scorso anno non sono state incoraggianti.