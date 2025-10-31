Sinner-Shelton oggi a Parigi per i quarti, Jannik in corsa per tornare numero uno: orario e dove vederla in tv

Dopo le vittorie contro Bergs e Cerundolo, Sinner torna oggi in campo per giocare contro Ben Shelton i quarti del Masters 1000 di Parigi. La partita non inizia prima delle ore 19. Jannik ha bisogno di vincere il torneo per diventare numero uno al mondo e scalzare Alcaraz.

Jannik Sinner torna in campo oggi, non prima delle 19, per giocare contro Ben Shelton la partita dei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Dopo aver battuto Bergs e Cerundolo sulla strada del campione italiano adesso c'è l'americano, numero 5 al mondo nella race, con il quale ha un bilancio dei precedenti favorevole: su 7 incontri disputati finora ne ha vinti 6, l'unica sconfitta risale a Shanghai nel 2023. In questa stagione Shelton è stato battuto con un doppio 3-0 tanto agli Australian Open quanto a Wimbledon. Chi passa il turno trova in semifinale uno tra Medvedev e Zverev. Per Jannik il torneo transalpino è un'ottima occasione per guadagnare punti e, complice l'eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz, riprendersi lo scettro di leader nel Ranking Atp. Il match tra Sinner e Shelton sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky e in streaming su Sky Go e su NOW (in chiaro solo per abbonati).

Sinner-Shelton orario TV e dove vedere la partita del torneo di Parigi

La partita dei quarti tra Jannik Sinner e Ben Shelton è inserita nel programma serale odierno dell'impianto indoor della Defense Arena: non si gioca prima delle 19, l'incontro è il terzo sul Court Central dopo le sfide Valentin Vacherot vs Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik vs Alex de Minaur. E dopo Sinner vs Shelton tocca a Medvedev vs Zverev. Diretta TV (in chiaro solo per abbonati) su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Diretta streaming visibile con Sky Go oppure con NOW.

I precedenti tra Sinner e Shelton

Sono sette i precedenti tra Jannik Sinner e Ben Shelton, il conto delle vittorie è nettamente in favore del numero due al mondo (6-1): l'americano è riuscito a imporsi nel 2023 a Shanghai poi ha incassato un filotto di sconfitte nello stesso anno a Vienna, Indian Wells e Wimbledon; di nuovo ko a Shanghai (ma nel 2024) poi in questa stagione è arrivato il doppio stop negli Slam tra Australian Open e Wimbledon.

Cosa serve a Sinner per superare Alcaraz e tornare numero 1

Dopo la sconfitta di Alcaraz, Jannik Sinner ha una sola possibilità per tornare in testa al Ranking Atp e riprendersi il titolo di numero uno al mondo: deve vincere il Masters 1000 Parigi. Sarà, però, una gioia effimera perché stanno per scadere i 1500 punti conquistati nelle ATP Finals del 2024. In. caso di trionfo in Francia l'alto-atesino ha comunque l'opportunità di tenere il fiato sul collo dello spagnolo anche al netto dei punti che, da regolamento, gli saranno decurtati.