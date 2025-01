Sinner dominante è in finale agli Australian Open, poi fa ridere tutti: “Ti sei scavato la fossa”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha confermato quella che ormai è la sua routine in campo agli Australian Open. Prima ha battuto Ben Shelton in tre set conquistando la finale contro Zverev, e poi ha regalato un piccolo show nell'intervista ai microfoni con Jim Courier. Con una naturalezza disarmante, il numero uno al mondo, ha fatto sorridere tutti parlando questa volta dei suoi coach e tracciando le differenze tra di loro. Il suo interlocutore lo ha incalzato simpaticamente dicendo: "Ti sei scavato la fossa da solo"

Sinner e le battute su Cahill e Vagnozzi dopo la vittoria su Shelton

Tutto è nato da una domanda su quanto sia stato difficile per Sinner, scegliere in passato di affidarsi ad un nuovo team. Una scommessa rivelatasi vincente per Jannik che ha risposto con sobrietà: "Penso che con ogni allenatore che ho avuto abbiamo fatto un'enorme mole di lavoro. È stato un periodo difficile per cambiare, ma avevo già fatto scelte importanti come quando avevo 13 anni. Ora ho una squadra incredibile, che mi ha aiutato a diventare un giocatore diverso".

Le parole di Sinner e la risposta di Courier

Entrando nel merito delle differenze tra i suoi due coach Cahill e Vagnozzi, Sinner si è scatenato: "Penso che ogni allenatore abbia il suo reparto in cui è bravo, e io ho due allenatori molto diversi. Simone è molto tattico. Lui era al 161° posto, mentre Darren era intorno al 30°, quindi è un po' diverso (ride, ndr). Simone diceva che anche quando giocava il suo obiettivo era diventare allenatore, e devo dire che è un allenatore molto bravo, straordinario".

Risate sugli spalti e in panchina, con Cahill che simpaticamente ha abbracciato Simone Vagnozzi come a consolarlo. Nel frattempo ecco che Courier ha sussurrato a Sinner: "Ti sei scavato la fossa da solo ragazzo. Tirati fuori, ce la puoi fare". Jannik allora ha proseguito: "Abbiamo un ottimo rapporto non siamo solo una squadra che lavora bene insieme in campo, ma siamo come una famiglia ed è fantastico averli".

Sinner e l'ultima stagione di Cahill

Quella in corso sarà l'ultima annata di Darren Cahill, prima del ritiro dall'attività. Sinner pensa al presente e alle prossime avventure insieme: "Darren quest'anno sta vivendo la sua ultima stagione come allenatore e sono felice perché avremo un'altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è ancora lunga, ma per me significa molto riuscire ad avere successo qui. Non voglio dimenticare il mio fisioterapista e il mio preparatore atletico, perché altrimenti si offenderebbero molto. Quindi l'intera squadra è fantastica. Ma il lavoro continua. Ho 23 anni, vediamo cosa succederà".