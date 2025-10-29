Sinner scoppia a ridere di fronte al gesto “italiano” di Bergs: che show in campo a Parigi

Jannik Sinner si è lasciato andare a una risata fragorosa nel finale della partita del Masters di Parigi contro Bergs. Quando ormai il risultato sembrava essere in cassaforte, lui e il suo avversario hanno regalato spettacolo e si sono anche scatenati. Un punto molto bello, che il belga non è riuscito a portare a casa per una questione di millimetri. La sua reazione finale non è passata inosservata agli occhi di Jannik, molto divertito.

Scambio clamoroso tra Bergs e Sinner, finisce tra le risate

Sul punteggio di 6-4, 5-1, Zizou ha provato con il servizio ad accorciare le distanze in un game iniziato con il botto. Scambio da copertina con Sinner che, messo sotto pressione, si è difeso con un pallonetto perfetto. Nonostante la difficoltà, Bergs è riuscito a recuperare la posizione, continuando a difendersi in maniera efficace. A sorpresa, però, avrebbe potuto addirittura trasformare la situazione di gioco a suo favore: nel tentativo dell’ennesimo recupero ha provato un passante incrociato quasi miracoloso, con la pallina che è uscita di pochissimo.

Bergs show dopo il punto perso per questione di millimetri

In realtà, Bergs ha aspettato fino all’ultimo per capire se la sfera avesse pizzicato la linea, ma alla fine il boato del pubblico di fronte al replay ha accompagnato la sua delusione. Simpaticamente, Zizou ha preso tutto con filosofia, facendo prima il gesto del “no” verso il maxi-schermo e poi quello del “perché” con la mano a coppa, dita unite e rivolte verso l’alto. Una gestualità che viene spesso e volentieri associata agli italiani e che ha fatto sorridere ulteriormente Sinner.

Il tennista italiano si è fatto una bella risata, in primis per l’epilogo dello scambio e poi per la divertente reazione di Bergs. Una scena molto simpatica che potrebbe rientrare tra gli highlights del torneo. Atmosfera molto cordiale tra i due, che dopo la conclusione del match si sono salutati con ulteriori sorrisi.