Carlos Alcaraz dopo la debacle di Parigi: “Ora voglio solo tornare a casa, poi vediamo che succederà”

A Parigi, all'improvviso, tutte le certezze di Carlos Alcaraz si sono sgretolate nella partita con Cameron Norrie, che all'improvviso è diventata un incubo, con il britannico che è parso insormontabile più dei demoni dello spagnolo che ha finito per perdere subito, e così dà anche una chance a Sinner che può tornare numero 1 ATP a fine stagione, ma anche per una settimana a novembre. Chiusa la disastrosa partita il campione del Roland Garros non ha mancato la conferenza stampa nella quale si è mostrato svuotato e tanto deluso. Ora ricaricherà le batterie a casa.

54 errori per Alcaraz contro Norrie: "Sono deluso dal mio livello"

Una delusione cocente questa per Alcaraz che da un certo punto della stagione in poi era arrivato sempre, almeno, in finale. E invece a Parigi, nell'ultimo 1000 del 2025, è stato subito eliminato da Cameron Norrie, che ha giocato una buona partita, ma ha sfruttato i 54 errori del numero 1 che era rimasto sotto choc perché le sensazioni erano molto positive: "Norrie ha giocato bene, non mi ha fatto respirare. Ma sono deluso dal mio livello di oggi, questo è. Mi ero allenato bene e mi sentivo benissimo".

E invece una volta in campo ha perso le buone sensazioni: "Anche nel primo set sentivo di poter fare molto meglio. Ho provato a giocare meglio nel secondo, ma è stato esattamente l'opposto. Mi sono sentito ancora peggio in campo. Non sono rimasto sul mio livello, ho commesso tanti errori, sbagliando palle facili. Sono deluso".

Alcaraz in Spagna prima di giocare le Finals

Dopo l'eliminazione di Parigi ci sarà un piccolo break per Alcaraz che prima di volare a Torino tornerà a casa, in Spagna, per rilassarsi: "Non so come starò per Torino. Cercherò di prepararmi al meglio. Adesso voglio solo tornare a casa e vedere cosa farò dopo. Mi allenerò e mi preparerò e cercherò di non far sì che un risultato del genere accada di nuovo".