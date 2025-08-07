Sinner quasi sparisce dall’inquadratura e vince un punto favoloso: allenamento di lusso a Cincinnati

Jannik Sinner non molla di una virgola mai. L'allenamento che ha svolto a Cincinnati con Tommy Paul è stato trasmesso in diretta sui canali ufficiali dell'ATP. Gli appassionati hanno avuto modo di vedere lo stato di forma del numero 1 della classifica mondiale che è stato implacabile: che sia partita o allenamento non cambia nulla per Sinner, che ha vinto un paio di punti spettacolari. Jannik è già prontissimo per difendere il titolo vinto un anno fa. L'italiano ha conquistato un punto incredibile, come si vede dal video Sinner è quasi totalmente fuori dall'inquadratura, ma riesce a ribaltare lo scambio e a vincerlo.

Sinner e l'intenso allenamento con Tommy Paul

È stato il primo ad arrivare a Cincinnati, si è allenato subito con Joao Fonseca ed ha battezzato i nuovi campi del Cincinnati Open, che da quest'anno sono blu e non più verdi. Sinner ha incrociato Alcaraz, si sono salutati con affetto e da vecchi amici, si sono chiesti cosa hanno fatto nel periodo tra Wimbledon e Cincinnati.

Nel mezzo un'intervista nella quale ha parlato degli obiettivi e di Umberto Ferrara, prima di scendere in campo per un'ora di allenamento con Tommy Paul, testa di serie numero 15 e giocatore di prima fascia. Nell'allenamento Sinner ha dimostrato di essere già in grande forma. Il punteggio conta poco, in un'ora si è giocato poco più di un set. Ma in una serie di scambi Jannik si è visto già in grande spolvero.

Il tabellone di Cincinnati: i possibili avversari di Sinner

Sinner farà il suo esordio nel torneo sabato 9 agosto, quando scenderà in campo contro il colombiano Galan o il ceco Vit Kopriva. Al terzo turno secondo classifica ci sarebbe il canadese Diallo, poi negli ottavi il tabellone proporrebbe proprio l'americano Tommy Paul, che però non gioca da tempo e rientra dopo un infortunio. Il derby con Musetti ai quarti sarebbe il sogno. Mentre in semifinale potrebbe esserci uno tra Fritz, Rune e Cobolli. Poi chissà se arriverà l'ennesima finale con Carlos Alcaraz.