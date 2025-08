Alcaraz ritrova Sinner a Cincinnati: “Che hai fatto dopo Wimbledon?”. La risposta di Jannik è genuina

Sono due grandi rivali, però sono anche molto amici, di sicuro si rispettano tantissimo e hanno un rapporto eccellente anche fuori dal campo. A quasi un mese dalla finale di Wimbledon Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono incrociati a Cincinnati su un campo d'allenamento. Lo scambio di battute è stato davvero molto divertente, sembrava di vedere due amici che ritorno al lavoro dopo le vacanze.

Jannik e Carlos si ritrovano a Cincinnati e scherzano

Sinner e Alcaraz domenica 13 luglio si sono affrontati nella finale di Wimbledon, poi si sono separati. Hanno vissuto le loro settimane in modo differente, ma hanno deciso entrambi di saltare il torneo 1000 di Toronto. A Cincinnati ci sono entrambi, pronti a sfidarsi, pronti a vincere. Jannik ha trionfato in questo torneo, Carlos no. Sugli account social del torneo è stato postato un video di una trentina di secondi in cui si vedono i primi due tennisti al mondo salutarsi sorridendo, con seguente scambio di battute.

Il ghiaccio lo ha rotto lo spagnolo che ha provato a informarsi su Sinner: "Cosa hai fatto dopo Wimbledon". Jannik che mantiene sempre il profilo basso risponde: "Niente di speciale". Poi effettua la stessa domanda: "E tu?". Servizio e risposta. "Niente di speciale dice Alcaraz", e giù risate. Il feeling è sempre quello.

Cincinnati e poi US Open per Sinner e Alcaraz

Poi in realtà Alcaraz ha aggiunto: "Ho passato due settimana a casa. Era un anno che non vedevo i miei amici e abbiamo fatto quello che volevamo, mi era mancato". Che Carlos si sia divertito e rilassato si sapeva già, ma stavolta niente Ibiza. Le immagini dell'Alcaraz in versione discoteca a tarda notte, a Murcia, casa sua, sono state diffuse sui social. Ora, però, per entrambi, il tempo di scherzare è finito. Cincinnati è una tappa importante, ma l'obiettivo di entrambi sono gli US Open, la quarta prova del Grande Slam che prenderà il via il 25 agosto, e che avrà un impatto notevole anche sulla classifica ATP, e in mezzo ci sarà anche il doppio misto di New York, con Sinner e Alcaraz protagonisti, rispettivamente con Emma Navarro e Emma Raducanu.