Conor Niland: “Sinner non è andato a Ibiza a differenza di Alcaraz, lui vive un conflitto interiore”

Sinner e Alcaraz non sono un tutt'uno, ma sono i due grandi campioni del tennis di questa epoca. Jannik e Carlos sono destinati a segnare in modo fortissimo la storia di questo sport, negli ultimi anni si sono già divisi i titoli Slam, le loro sfide sono seguite in modo viscerale, non solo dai tanti tifosi italiani di Jannik. Si dibatte su chi sia il più forte, il migliore tra i due. Nel mondo del tennis ognuno dice la sua. L'approccio alla vita fuori dal campo può fare la differenza. Perché Sinner è senz'altro più dedito al lavoro, mentre le vacanze di Alcaraz a Ibiza sono una cosa nota. Secondo Conor Niland sta lì la differenza riguardo il torneo di Wimbledon.

"Sinner non è andato a Ibiza, Alcaraz vive un conflitto interiore"

Sinner e Alcaraz stanno dominando anche la stagione 2025. Basta guardare la classifica, la Race che considera solo i risultati dell'anno solare, per capirlo nettamente. Jannik è dietro, perché ha vinto meno tornei, ma perché è stato assente tre mesi. Alcaraz comanda con un buon margine, recuperabile. La vittoria del Roland Garrossposta molto. Dopo quel successo lo spagnolo se n'è andato a Ibiza, si è divertito con gli amici, rilassandosi un po'. Jannik invece dopo un paio di giorni in famiglia è tornato ad allenarsi.

Questo ha fatto la differenza a Wimbledon, secondo l'ex tennista Conor Niland, che ha espresso la sua opinione in modo chiaro durante un podcast. L'irlandese parlando dei due campioni ha detto: "Sinner non è andato a Ibiza tra il Roland Garros e Wimbledon. Credo che Alcaraz viva un conflitto interiore, perché vorrebbe avere un po' di normalità e può essere meno focalizzato".

Leggi anche Sinner in imbarazzo davanti ai principi della Royal Family che tifavano Alcaraz: cosa gli ha detto

Le differenze sul campo tra Alcaraz e Sinner

Niland, che ha avuto una carriera da professionista lunga, ma non tanto fruttuosa, solo due volte ha giocato tornei del Grande Slam ha parlato anche tecnicamente dei due grandi rivali: "Carlos è un grande talento, ha un talento più profondo, ha molta più varietà di gioco rispetto a Sinner, che fa quello di cui ha bisogno. Considerando che hanno 22 e 23 anni hanno una soglia molto alta anche di miglioramento".

La questione Ibiza è forte. Non si può sapere se abbia influito o meno sull'esito di Wimbledon, ma è certo che più d'uno ha parlato delle vacanze di Alcaraz, che di tanto in tanto decide di concedersi un forte relax con i suoi amici.