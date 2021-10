Sinner-Fritz oggi in TV a Indian Wells: orario e dove vederla anche in diretta streaming Sinner sfiderà Fritz negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’italiano che ha giovato del ritiro di Isner proverà a vendicare Berrettini, sconfitto a sorpresa dall’americano. Non ci sono precedenti per quest’incontro che mette in palio i quarti del BNP Paribas Open contro uno tra Monfils e Zverev. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming dell’incontro.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells affronterà Taylor Fritz. L'italiano, numero 14 Atp e 10a testa di serie del BNP Paribas Open, non ha giocato il suo match dei sedicesimi per il ritiro di Isner e arriva dunque al confronto con l'americano più riposato. Quest'ultimo invece si è reso protagonista di un exploit battendo l'altro italiano Matteo Berrettini. Il vincente di Sinner-Fritz affronterà ai quarti quello della sfida tra Gael Monfils, recentemente battuto dall'azzurro nella finale di Sofia, e la testa di serie numero 3 Alexander Zverev. Sinner è l'ultimo italiano rimasto in gioco, dopo che anche Fognini è stato eliminato da Tsitsipas. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming dell'incontro.

Atp Indian Wells, dove vedere Sinner – Fritz in TV e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz non sarà trasmesso in TV in diretta in chiaro su Supertennis, ma sarà visibile in esclusiva su Sky. L'ottavo di finale del Masters di Indian Wells si potrà vedere sui canali Sky Sport dedicati (201, 205, oppure su un altro in caso di contemporaneità con altre sfide). Per quanto riguarda invece la visione in chiaro, questa sarà possibile appunto solo in differita, in un orario da definire su Supertennis. In streaming Sinner-Fritz, si potrà vedere grazie all'app Sky Go riservata agli abbonati all'emittente satellitare su dispositivi portatili e computer. Sul sito di Supertennis e l'app Supertennix possibile assistere al confronto in differita.

Sinner a Indian Wells oggi, orario e programma della partita contro Fritz

Sinner-Fritz è in programma oggi mercoledì 13 ottobre non prima delle ore 23 italiane. Il match si disputerà sul campo "Stadium 2" in cemento dell'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells. L'orario d'inizio preciso della sfida dipende dalla conclusione delle due che si giocheranno in precedenza sullo stesso campo, ovvero Karatsev-Hurkacz e Paul-Norrie. Se questi dovessero prolungarsi allora Sinner-Fritz potrebbe slittare nella notte italiana tra mercoledì e giovedì.

Sinner-Fritz, il possibile avversario nei quarti del Masters di Indian Wells

Tra Sinner, protagonista di un momento molto positivo, e il giustiziere di Berrettini Fritz non ci sono precedenti nel circuito Atp. Entrambi sanno di avere a disposizione una grande opportunità, visto che il vincente sfiderà poi ai quarti uno tra Monfils e Zverev. Il tedesco, terza testa di serie del seeding, parte favorito ma attenzione al francese in grande spolvero in questo finale di stagione.