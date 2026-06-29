Sinner-Kecmanovic oggi apre Wimbledon 2026, a che ora si gioca l’incontro e dove vederlo in TV e streaming

Jannik Sinner apre Wimbledon da campione in carica sul Centrale contro Kecmanovic: i precedenti favorevoli contro il serbo, il tabellone e dove vedere il match in TV e streaming.

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Jannik Sinner per la prima volta in carriera apre oggi il torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo e campione in carica affronta Kecmanovic sul Centrale come vuole la tradizione alle ore 14:30. Emozione e orgoglio per l'azzurro che torna in campo dopo i problemi accusati al Roland Garros con le energie ricaricate e con il morale alto per una condizione fisica tornata ottimale. Quinto confronto con il 51° giocatore al mondo, che ha già messo al tappeto 4 volte su 4 in carriera. Grande curiosità dunque sulla prima sfida di Jannik Sinner nel tempio del tennis per capire come reagirà alle fisiologiche difficoltà legate agli esordi che gli ha ricordato anche Djokovic nell'ultimo allenamento condiviso. In palio la qualificazione al secondo turno contro uno tra Borges e Boyer. La prima partita di Sinner a Wimbledon si potrà vedere in esclusiva in TV su Sky e in streaming su Sky GO e NOW.

Orario e dove vedere Sinner-Kecmanovic oggi in TV e streaming

Per vedere in TV la partita tra Sinner e Kecmanovic che aprirà il torneo di Wimbledon 2026 sarà indispensabile un abbonamento a Sky. L'esordio del campione in carica sul Campo Centrale, in programma alle 14:30, sarà trasmesso su Sky Sport Uno con il racconto di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Non ci sono dunque possibilità per vedere il match in chiaro e non con servizi a pagamento. Diretta streaming su Sky GO, app riservata agli abbonati, e su NOW servizio live on demand.

I precedenti tra Sinner e Kecmanovic

Per Miomir Kecmanovic Jannik Sinner è un vero e proprio incubo sportivo. Il tennista serbo 26enne ha affrontato l’azzurro già quattro volte in carriera con altrettante sconfitte. Il primo confronto è arrivato nel lontano 2019 alle Next Gen, quando Jannik dopo aver perso il primo mini-set, vinse i successivi tre. Poi sono arrivati altri tre squilli, l’ultimo sempre a Wimbledon nei 32esimi del 2024 con il perentorio successo in tre set. Insomma Sinner è una vera e propria bestia nera per il giocatore numero 51 al mondo.

Il prossimo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon: il tabellone

Jannik Sinner è il principale favorito a Wimbledon. In caso di superamento del turno contro Kecmanovic, affronterà un altro avversario alla portata ovvero uno tra Borges (che ha dato segnali incoraggianti a Maiorca dove ha raggiunto la semifinale) e Boyer. Al terzo round uno tra Buse, Nava e Brooksby, tre ragazzi promettenti. Agli ottavi confronto con uno tra Jodar che dopo gli ottimi risultati sulla terra si confronterà con l'erba o magari Darderi. Poi possibile trittico Medvedev, Djokovic e infine Zverev per una cavalcata si spera trionfale come nella scorsa annata. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo il tabellone che potrebbe riservare delle sorprese.