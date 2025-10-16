Sinner batte Djokovic e gli dicono di “smetterla di maltrattare gli anziani”: Jannik risponde con classe

A Riyadh è cambiato tutto, tranne il finale. Un anno dopo, Jannik Sinner torna a prendersi la scena al Six Kings Slam battendo di nuovo Novak Djokovic e conquistando un posto nella finale contro Carlos Alcaraz. Questa volta, però, non c'è stata partita: l'azzurro ha travolto il serbo con un 6-4, 6-2 in appena 62 minuti, dominando al servizio e imponendo un ritmo che nemmeno il 24 volte campione Slam è riuscito a sostenere. Un successo netto, il settimo di fila contro Nole, che ha riacceso l'entusiasmo del pubblico saudita. Un dominio tale da spingere il commentatore Andrew Castle a scherzare, appena Djokovic gli ha passato il microfono: "Devi smetterla di maltrattare gli anziani".

La risposta di Sinner è arrivata, come sempre, con classe e misura. Nessuna ironia, soltanto grande rispetto per il 38enne di Belgrado: "Djokovic è davvero un grande modello per le nuove generazioni. Vederlo competere, allenarsi e lottare per momenti come questi è incredibile. Ciò che ha ottenuto nella sua carriera è straordinario. Lo considero un vero idolo", ha dichiarato l'altoatesino, restituendo con eleganza l'omaggio ricevuto dal rivale.

Djokovic, da parte sua, ha accettato la sconfitta con il consueto aplomb. Prima di lasciare il campo, ha chiesto scusa al pubblico per la brevità del match: "Mi dispiace che non abbiate potuto vedere una partita più lunga, ma è colpa sua, non mia. Sembrava un treno in corsa. Colpiva da ogni angolo. Era semplicemente troppo bravo", ha detto il serbo, prima di scherzare sulla differenza d'età: "Non è mai bello quando qualcuno ti fa il c**o in questo modo, ma è incredibile poter ancora giocare ad alti livelli. Mi piacerebbe scambiare un fisico più giovane, solo per un anno, per provare a vincere contro questi ragazzi".

E a fine partita, Sinner ha ribadito il rispetto che lo lega al campione serbo: "Giocare contro di lui è un grande onore e un privilegio. Sono felice per oggi, ma anche di vederlo nei tornei e di averlo intorno", ha spiegato, confermando una volta di più la maturità che lo accompagna dentro e fuori dal campo.

Sabato sera, non prima delle 20, l'azzurro tornerà in campo per la finale contro Carlos Alcaraz, proprio come dodici mesi fa: "Non vedo l'ora ogni volta che ci affrontiamo. È fantastico per noi. Sarà una grande battaglia e cercherò di essere il più pronto possibile. Tutti speriamo in un grande sabato sera", ha aggiunto Jannik, pronto a difendere il titolo e a confermare la sua crescita costante nel circuito.