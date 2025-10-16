Sinner-Djokovic, la diretta al Six Kings Slam: Jannik vuole la finale contro Alcaraz

Jannik Sinner e Novak Djokovic daranno vita alla seconda semifinale del Six Kings Slam 2025. L'incontro non inizierà prima delle ore 20:30. La sfida è stata preceduta dal match Alcaraz-Fritz, l'altra semifinale, che ha visto lo spagnolo imporsi in due set. I vincenti delle due semifinali si affronteranno in finale sabato 18 ottobre. L'incontro si potrà seguire in diretta TV e streaming solo su Netflix. I precedenti ufficiali sono dieci, Sinner è avanti 6-4 ed ha vinto le ultime cinque partite. Jannik ha iniziato il torneo a Riyadh battendo facilmente Tsitsipas. LIVE, il risultato: Sinner-Djokovic 4-2
Jannik conduce 3-2 con Djokovic in semifinale, Sinner ha un break di vantaggio
Sinner dopo aver strappato il servizio a Djokovic consolida il vantaggio e si porta sul 3-1, Djokovic lo imita e resta in scia, 3-2 per l'italiano.
Sinner fa subito il break, è 2-1 su Djokovic: Jannik vince un punto magnifico
Grazie pure a un punto capolavoro, Sinner fa il break ed è 2-1 su Djokovic nel primo set.
Sinner-Djokovic 1-1 nel primo set della semifinale
Partita iniziata, avvio rapidissimo, con i due tennisti che hanno mosso subito il punteggio, è 1-1.
A che ora scendono in campo Sinner e Djokovic al Six Kings Slam
Manca poco per il via della semifinale del ricchissimo torneo di esibizione. Sinner e Djokovic inizieranno il loro incontro orientativamente alle ore 20:30, il match è al meglio dei tre set.
Alcaraz batte nettamente Fritz e stacca il pass per la finale
Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz è il primo finalista del Six Kings Slam 2025: lo spagnolo ha infatti battuto in due set (6-4, 6-2) lo statunitense Taylor Fritz staccando il pass per l'atto finale del torneo ad inviti che si svolge in Arabia Saudita. Ora attende dunque di conoscere quale sarà il suo prossimo avversario, vale a dire il vincente della sfida tra ex numeri uno del ranking ATP tra l'italiano Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic.
Carlos Alcaraz avanti di un set e un break su Fritz
Il numero 1 ATP ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4 ed è avanti di un break anche nel secondo contro l'americano.
Sinner ha battuto Tsitsipas nel primo match del Six Kings Slam
Una partita vinta seccamente da Jannik, che ha battuto 6-2 6-3 il greco in una sorta di match dei quarti di finale. Un successo netto quello di Sinner che ha impiegato 1h15′ per vincere contro il tennista ellenico. Tsitsipas si è consolato con un milione e mezzo di dollari.
Quanto hanno guadagnato Sinner e Fritz qualificandosi in semifinale
La risposta al quesito è nulla. O meglio Sinner e Fritz, come tutti e sei i tennisti presenti al Six Kings Slam ha incassato 1,5 milioni di dollari. Quella cifra rimarrà tale per cinque tennisti, solo chi vincerà prenderà 6 milioni tondi.
Quando si gioca la finale del Six Kings Slam
La finale del Six Kings Slam, quella del 1° e 2° posto, che darà al vincitore 6 milioni di dollari, si giocherà sabato 18 ottobre e non inizierà prima delle ore 20:30. Mentre quella del 3° e 4° posto prenderà il via alle 18:30.
Adesso in campo per l'altra semifinale Alcaraz e Fritz
Si sono sfidati spesso quest'anno Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, e adesso lo fanno anche al Six Kings Slam. Semifinale come a Wimbledon. In corso il primo set.
Sinner-Djokovic i precedenti
Si sono affrontati 10 volte in incontri ufficiali, l'ultimo lo scorso luglio a Wimbledon. Sinner conduce 6-4 negli head to head ed ha soprattutto vinto gli ultimi cinque incontri, nei quali ha perso solamente un set, nella semifinale del Roland Garros, lo scorso giugno.
Dove vedere Sinner-Djokovic oggi al Six Kings Slam in tv e streaming
Jannik Sinner e Novak Djokovic tra poco scenderanno in campo nella semifinale del Six Kings Slam. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 20, ma il via potrebbe ulteriormente slittare, perché tocca attendere il termine di Alcaraz-Fritz. In ogni caso non ci sarà la diretta in chiaro, né in TV né in streaming. Diretta esclusiva Netflix, telecronaca di Ferrero e Monaco.