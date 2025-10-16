Sinner-Djokovic, la diretta al Six Kings Slam: Jannik vuole la finale contro Alcaraz

Jannik Sinner e Novak Djokovic daranno vita alla seconda semifinale del Six Kings Slam 2025. L'incontro non inizierà prima delle ore 20:30. La sfida è stata preceduta dal match Alcaraz-Fritz, l'altra semifinale, che ha visto lo spagnolo imporsi in due set. I vincenti delle due semifinali si affronteranno in finale sabato 18 ottobre. L'incontro si potrà seguire in diretta TV e streaming solo su Netflix. I precedenti ufficiali sono dieci, Sinner è avanti 6-4 ed ha vinto le ultime cinque partite. Jannik ha iniziato il torneo a Riyadh battendo facilmente Tsitsipas. LIVE, il risultato: Sinner-Djokovic 4-2