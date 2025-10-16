Sinner-Djokovic oggi in semifinale al Six Kings Slam, orario e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidano oggi, giovedì 16 ottobre, nella semifinale del Six Kings Slam, ricchissimo torneo di esibizione in programma in Arabia Saudita. Si parte non prima delle ore 20:30. Niente diretta in chiaro, l’incontro sarà trasmesso in TV e streaming su Netflix.

Altro giro e altra partita. Jannik Sinner, dopo aver sconfitto Tsitsipas nei quarti, scende nuovamente in campo al Six Kings Slam. Oggi, giovedì 16 ottobre, sfida Novak Djokovic a Riyadh nella semifinale del ricchissimo torneo di esibizione in Arabia Saudita. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 20:30. Prima toccherà a Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. I vincenti delle due semifinali si affronteranno nella finale che si giocherà sabato 18 ottobre e regalerà al vincitore 6 milioni. I precedenti tra Sinner e Djokovic sono favorevoli a Jannik, avanti 6-4. Diretta TV e streaming in esclusiva su Netflix.

A che ora gioca Sinner contro Djokovic al Six Kings Slam: orario e programma

Sinner e Djokovic si sfideranno oggi, giovedì 16 ottobre, nella semifinale del Six Kings Slam. L'incontro è previsto come secondo appuntamento nel programma di giornata. Si partirà alle ore 18:30 con Alcaraz contro Fritz. A seguire invece toccherà a Sinner contro Djokovic, scelto come testa di serie – insieme all'attuale numero 1 al mondo – per numero di Slam vinti. Sinner e Djokovic saranno in campo non prima delle ore 20:30 italiane.

Sinner-Djokovic dove vederla in TV e in streaming: niente diretta in chiaro

L'incontro tra Sinner e Djokovic si potrà seguire solo su Netflix, che detiene i diritti in esclusiva di questo torneo. La partita non prenderà il via prima delle ore 20:30 e sarà visibile solo agli abbonati della piattaforma, fruibile in streaming o in TV, con una Smart TV o un dispositivo come Amazon FireStickTV o Google Chroomecast. Telecronaca di Federico Ferrero e Guido Monaco.

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Si sono affrontati in dieci occasioni Djokovic e Sinner. Jannik è in vantaggio 6-4 e i loro precedenti sono assai esplicativi. Perché Djokovic ha vinto le prime tre sfide, Sinner la quarta alle ATP Finals 2023, pochi giorni dopo Djokovic si impose nella finale a Torino. Poi cinque vittorie consecutive per Jannik, che ha perso solo un set in questi incontri, l'ultimo disputato nelle semifinali di Wimbledon.