Sinner-Auger Aliassime oggi ai quarti dell’ATP Cincinnati, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner torna in campo oggi giovedì 14 agosto contro Auger-Aliassime nella partita dei quarti di finale del torneo di Cincinnati. La sfida è in programma non prima delle 21, ora italiana, dopo quelle di Bronzetti e Paolini. Il numero uno del mondo, reduce dal successo contro Mannarino, affronta per la terza volta in carriera il canadese 28° nel ranking, con quest'ultimo che finora lo ha sempre battuto. Il vincente giocherà in semifinale poi contro uno tra Rune e Atmane. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sinner oggi contro Auger-Aliassime a Cincinnati, orario e programma

La partita tra Sinner e Auger-Aliassime è in programma oggi giovedì 14 agosto non prima delle 21, ora italiana. Si gioca sul campo centrale alle 15 ora locale, a seguire i confronti che vedranno impegnate Lucia Bronzetti contro Coco Gauff e Jasmine Paolini contro Krejcikova. L'orario d'inizio della sfida di Sinner potrebbe dunque slittare in caso di prolungamenti.

Sinner-Auger-Aliassime, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Auger-Aliassime in TV? Il match sarà visibile soltanto agli abbonati Sky. La diretta andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), senza trasmissione in chiaro. Si potrà seguire la sfida anche in 4K su Sky Sport 4K (canale 213 per chi dispone di Sky Q). La visione in streaming sarà disponibile tramite Sky Go e la piattaforma NOW, entrambe dedicate agli utenti registrati.

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

Auger-Aliassime ha una statistica davvero eccezionale contro Jannik Sinner. Il tennista canadese che occupa attualmente la 28a posizione del ranking ha battuto l’azzurro nei due precedenti disputati. Le sfide risalgono al 2022 quando Auger s’impose prima nel Masters di Madrid e poi proprio a Cincinnati in tre set. Nel 2024 si sarebbero dovuti affrontare ancora, ma ci fu il ritiro di Jannik a Madrid.