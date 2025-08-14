Sinner soffre contro Mannarino ma vola ai quarti a Cincinnati: batte il francese e il diluvio

Ne ha viste di tutti i colori Sinner a Cincinnati, compresa la sosta di quasi tre ore per maltempo: la pioggia ha interrotto la partita tra lui e Mannarino al quarto game del secondo set, a pochi minuti dalla fine e della vittoria che nel frattempo ha assaporato e cullato (ammazzando la noia giocando a carte). Il tennista italiano vince anche stavolta e strappa un pass per i quarti di finale del torneo americano.

Non è stato facile, perché il francese non ha mai mollato la presa nei due set giocati: il numero uno al mondo non è stato perfetto in alcune occasioni e si è limitato a gestire la gara, senza i suoi soliti lampi di genio, e alla fine non è stato destabilizzato dalla lunghissima interruzione che non gli ha impedito di passare al turno successivo.

Sinner vince contro Mannarino e il diluvio

È servita più di un'ora e mezza a Sinner per archiviare gli ottavi di finale e passare al turno successivo in una partita surreale, durata più del doppio del tempo a causa della pioggia incessante che ha colpito Cincinnati e che ha dato all'italiano giusto il tempo di vincere il primo set per 6-4. Mannarino lo ha inseguito per tutto il tempo, ma quando è al servizio il numero uno al mondo ha davvero poco da temere.

Sul filo dell'equilibrio si è giocato anche il secondo set che è ripartito ufficialmente dopo la pioggia al quarto game. Sinner sperava di chiudere la pratica in fretta, ma ancora una volta il francese aveva altro in mente: lo ha superato, lo ha trascinato sul 5-5 al decimo game e lo ha costretto a passare attraverso il tie break per portarsi a casa la partita con grande fatica. Nonostante le sofferenze passa ai quarti e si conferma ancora imbattibile sul cemento dove ha vinto 24 gare consecutive ed è imbattuto nel 2025. Ai quarti il numero 1 al mondo affronterà il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Bonzi.