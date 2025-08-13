Sinner fermato dal diluvio a Cincinnati, non si può continuare: riunisce lo staff per giocare a carte

Da oltre due ore la partita tra Sinner e Mannarino è stata interrotta a causa del diluvio che ha travolto Cincinnati. Diverse volte l'organizzazione ha cercato di farli tornare in campo, ma la pioggia non ha dato tregua a nessuno e per questo i giocatori sono rimasti negli spogliatoi in attesa di segnali positivi. Il cielo si sta schiarendo, ma bisogna ancora attendere l'asciugatura del terreno di gioco e intanto l'italiano cerca di ammazzare il tempo come può.

Le telecamere hanno ripreso il tennista che cercava di intrattenersi assieme a tutto lo staff: ha continuato il riscaldamento per qualche minuto al coperto, ma poi ha radunato le persone a lui vicine per cercare di superare la noia in attesa di ritornare a giocare. Per questo motivo ha improvvisato una partita a carte, un segnale pessimo per i tifosi da casa che sperano invece in una ripresa rapida del match che Sinner conduce avendo vinto il primo set.

Sinner gioca a carte durante il diluvio

Che fare se la poggia insiste e non dà tregua? Sinner ha provato ad allenarsi per tenere i muscoli caldi, ma l'attesa si è protratta per oltre due ore. La pioggia è caduta copiosamente sul campo e solo da poco ha allentato la sua morsa, consentendo agli addetti di provare ad asciugare il campo per riprendere la gara (interrotta al quarto game del secondo set con Mannarino avanti 2-1). Tutti hanno capito che bisognerà aspettare un bel po' e per questo il tennista italiano ha trovato vari modi per rendere piacevole l'attesa.

Prima ha dato a tutti i membri del suo staff una pallina, invitandoli a fare canestro in un cestino. Poi, visto che l'organizzazione continuava a rimandare il rientro, ha deciso di imbastire una partita a carte: tutti seduti al tavolino, concentratissimi sull'unica gara che in questo momento può andare avanti tranquillamente al chiuso. Al momento la ripresa è lontana e non arrivano segnali incoraggianti.