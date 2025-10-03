Sinner a Shanghai, quando gioca contro Altmaier: orario, precedenti e dove vederlo

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Shanghai contro Daniel Altmaier: orario, precedenti e dove vedere il match in diretta TV e streaming.

Sinner torna in campo a Shanghai dopo il trionfo di Pechino. Jannik esordirà nel secondo turno contro il tedesco Altmaier, numero 49 al mondo, dopo il bye del primo turno in un match che si giocherà sabato 4 ottobre in orario ancora da definire. In palio il passaggio ai sedicesimi contro uno tra Griekspoor e Brooksby. Sono due i precedenti tra Sinner e Altmaier, e sono in assoluta parità, con una vittoria a testa. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sinner contro Altmaier a Shanghai, orario e programma

Jannik Sinner giocherà contro Altmaier nella giornata di sabato 4 ottobre la partita valida per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano ha ricevuto una deroga speciale dopo le fatiche di Pechino e dunque potrà esordire in questa giornata. Orario ancora da definire, anche se quasi certamente sarà nella tarda mattinata italiana o nel pomeriggio.

Sinner-Altmaier, dove vederla in TV in streaming

Dove vedere Sinner-Altmaier in TV? La sfida del secondo turno del Masters 1000 di Shanghai potrà essere seguita in diretta TV su Sky Sport, servizio riservato agli abbonati. Per chi preferisce lo streaming, l’appuntamento è su Sky Go e NOW. Nessuna di queste piattaforme è visibile in chiaro, sarà necessario dunque sottoscrivere un servizio a pagamento.

I precedenti tra Sinner e Altmaier, chi è il prossimo avversario di Jannik

Sinner e Altmaier si sono affrontati due volte in carriera. Il primo incrocio risale al 2022, quando ad imporsi nel primo turno degli US Open fu il tennista italiano dopo una battaglia di cinque set. Seconda sfida sempre in uno Slam, al Roland Garros 2023, nel secondo turno: nuovo confronto durissimo e sconfitta dolorosa per Jannik al quinto. Il bilancio dunque è 1-1. Il tedesco 27enne è attualmente il numero 49 del mondo, vicino al suo best ranking di 47. Un giocatore solido che si muove bene su quasi tutte le superfici. Non ha vinto tornei a livello WTA.