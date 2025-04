video suggerito

Sabalenka importunata a Miami: "Capisci con chi stai parlando? Sai chi è lei?". Ma non è come sembra Aryna Sabalenka dopo aver vinto il torneo di Miami è andata a celebrare il successo con il suo staff in un ristorante, lì ha trovato un uomo che l'ha importunata.

A cura di Alessio Morra

Aryna Sabalenka è la regina indiscussa del tennis mondiale. Ha duellato a lungo con Swiatek, poi si è presa lo scettro e non ha intenzione di mollarlo. Agli Australian Open è mancata sul più bello, ma si è rifatta e dopo il trionfo a Miami ha allungato in classifica. Quattro finali in tre mesi certificano il grande avvio di 2025. La tennista bielorussa è stata anche protagonista di un video diventato virale sui social.

Il trionfo a Miami di Sabalenka

Sul campo tutto perfetto. Un torneo dominato. Ha concesso poco e niente a Collins negli ottavi, a Zheng nei quarti e soprattutto a Paolini in semifinale e a Pegula in finale. Un torneo vinto in modo fantastico che cancella anche il ricordo di un torneo di Miami 2024 duro e triste, che fu davvero complicato per vicende extra-tennistiche.

The Rich Kid arriva al tavolo di Sabalenka e inizia a protestare

Sabalenka ha vinto il torneo, poi ha deciso di festeggiare con il suo staff ed ha portato tutti a cena in uno dei ristoranti più importanti di Miami. Una bella tavolata, un clima allegro, sorrisi e volti distesi, fino a quando da loro non si è presentato un ragazzo.

Probabilmente avranno pensato, vedendolo avvicinarsi, a un tifoso che una foto o un autografo dalla numero 1 WTA, ma non era così. Questo ragazzo dice loro: "Non eravate i soli ad attendere questo tavolo". Il tono non è aggressivo, ma deciso. Sabalenka gli dice di stare calmo. I componenti dello staff gli dicono di stare calmo, gli chiedono perché volesse quel tavolo, essendocene altri.

Lo staff della tennista cerca di mediare: "Hai visto chi hai davanti?"

Il ragazzo continua, insiste, è fastidioso, importuna Sabalenka, fortunatamente non supera il limite, ma fino a un certo punto. Quando alza il volume, accusa di fatto Sabalenka di avergli fregato il tavolo. La tennista è sorpresa, stupita da quelle accuse, i componenti dello staff non perdono la calma e si giocano il jolly: "Hai capito con chi stai parlando? Hai visto chi hai davanti? The Queen of Miami". Lui continua la sua parte, anzi la sua recita e attacca, chiede se per loro è possibile mangiare rapidamente, così da lasciargli il tavolo.

Il ragazzo poi va via e posta tutto su TikTok

I toni si alzano, un uomo gli dice: "Tu lavori qui?", risposta: "Io sono il proprietario". Solo a quel punto arriva una donna che lavora in quel locale e gli chiede cosa sta facendo. Lui non perde la calma, anzi, riprende la recita e spiega che attendeva quel tavolo e aveva invitato quei signori ad andare via. Sabalenka gli offre qualcosa da mangiare. Lui prende e se ne va. Ma soprattutto posta tutto sul suo account, perché l'autore della polemichetta è famoso.

Su TikTok questo ragazzo ha quasi due milioni di follower ed è noto come ‘The Rich Kid'. Stavolta nelle sue grinfie è finita la numero 1 del tennis. Quel video è finito ovunque sui social. Lo scherzo è riuscito. The Rick Kid ha fatto caterve di visualizzazioni. La numero 1 WTA ha dimostrato di stare al gioco e non ha mai perso la calma.