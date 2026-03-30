Aryna Sabalenka esulta per Sinner dopo che al Miami Open il loro destino si è intrecciato ancora

Jannik Sinner e Aryna Sabalenka hanno realizzato il Sunshine Double e per la sesta volta in poco più di due anni hanno vinto lo stesso torneo. Sabalenka si è congratulata con Jannik dopo il titolo del Miami Open.

Jannik Sinner vincendo anche il Miami Open ha realizzato il Sunshine Double. Il bis, cioè la vittoria a Miami dopo quella di Indian Wells, è riuscita pure ad Aryna Sabalenka. Ancora una volta il tennista italiano e la numero 1 del tennis femminile trionfano assieme. I numeri o meglio le statistiche cominciano a diventare pesanti, se si considera che in poco più di due anni Sinner e Sabalenka hanno vinto uno dopo l'altro. E la giocatrice bielorussa ha celebrato Jannik con una stories su Instagram.

Il Sunshine Double di Sinner e Sabalenka

Non c'è nessuna coincidenza astrale che mette insieme i successi di Sinner e Sabalenka, questo va detto subito. Jannik e Aryna sono fortissimi e lo sono maggiormente sul cemento, dove sono quasi imbattibili. Per questo motivo da due anni a questa parte è capitato tremendamente spesso che i loro successi sono arrivati a distanza di ventiquattr'ore. A Miami l'ultimo tassello, addirittura il sesto.

Il post di Sabalenka per Sinner dopo il successo di Miami.

Sabalenka batte Coco Gauff nella finale femminile e realizza il Sunshine Double, Sinner fa la stessa cosa regolando con un doppio 6-4 Lehecka. Due settimane prima successo in tandem a Indian Wells, stavolta giunto a distanza però di poche ore, perché lì le finali si giocano una dietro l'altra. Aryna vince al tie-break decisivo con Rybakina, Jannik vince due tie-break con Medvedev.

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I successi agli Australian Open e agli US Open in tandem

Nel 2024 Sinner e Sabalenka vinsero gli Australian Open, uno via l'altro, prima lei e poi lui. Si ripeterono a settembre quando conquistarono entrambi gli US Open, Jannik batté in finale Fritz. Mentre la bielorussa sconfisse Pegula. Numeri 1 in lotta con Alcaraz e Swiatek, ora in calo, hanno fatto assieme due anni fa pure a Cincinnati, nel torneo 1000 che si gioca a metà agosto, e in Cina quando Jannik trionfò a Shanghai e Sabalenka a Wuhan. Anche nella cocente delusione di una sconfitta sono stati uniti: al Roland Garros lo scorso giugno quando Jannik mancò tre matchpoint con Alcaraz e Aryna gettò al vento la finale con Gauff.

Sinner e Sabalenka vincono in coppia e non è una semplice coincidenza

Non sono uniti per la pelle, ovviamente, perché hanno avuto risultati diversi nelle prove dello Slam o nei 1000 che si giocano in comune. Ma come detto c'è una spiegazione tecnica, o meglio tennistica. Sul cemento (dove hanno vinto sei volte in tandem) sono i più forti e questo è quello che conta di più. Facile pensare che non rimarranno solo questi sei i titoli vinti in tandem da Jannik e Aryna.