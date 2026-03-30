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Aryna Sabalenka esulta per Sinner dopo che al Miami Open il loro destino si è intrecciato ancora

Jannik Sinner e Aryna Sabalenka hanno realizzato il Sunshine Double e per la sesta volta in poco più di due anni hanno vinto lo stesso torneo. Sabalenka si è congratulata con Jannik dopo il titolo del Miami Open.
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A cura di Alessio Morra
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Jannik Sinner vincendo anche il Miami Open ha realizzato il Sunshine Double. Il bis, cioè la vittoria a Miami dopo quella di Indian Wells, è riuscita pure ad Aryna Sabalenka. Ancora una volta il tennista italiano e la numero 1 del tennis femminile trionfano assieme. I numeri o meglio le statistiche cominciano a diventare pesanti, se si considera che in poco più di due anni Sinner e Sabalenka hanno vinto uno dopo l'altro. E la giocatrice bielorussa ha celebrato Jannik con una stories su Instagram.

Il Sunshine Double di Sinner e Sabalenka

Non c'è nessuna coincidenza astrale che mette insieme i successi di Sinner e Sabalenka, questo va detto subito. Jannik e Aryna sono fortissimi e lo sono maggiormente sul cemento, dove sono quasi imbattibili. Per questo motivo da due anni a questa parte è capitato tremendamente spesso che i loro successi sono arrivati a distanza di ventiquattr'ore. A Miami l'ultimo tassello, addirittura il sesto.

Il post di Sabalenka per Sinner dopo il successo di Miami.
Il post di Sabalenka per Sinner dopo il successo di Miami.

Sabalenka batte Coco Gauff nella finale femminile e realizza il Sunshine Double, Sinner fa la stessa cosa regolando con un doppio 6-4 Lehecka. Due settimane prima successo in tandem a Indian Wells, stavolta giunto a distanza però di poche ore, perché lì le finali si giocano una dietro l'altra. Aryna vince al tie-break decisivo con Rybakina, Jannik vince due tie-break con Medvedev.

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I successi agli Australian Open e agli US Open in tandem

Nel 2024 Sinner e Sabalenka vinsero gli Australian Open, uno via l'altro, prima lei e poi lui. Si ripeterono a settembre quando conquistarono entrambi gli US Open, Jannik batté in finale Fritz. Mentre la bielorussa sconfisse Pegula. Numeri 1 in lotta con Alcaraz e Swiatek, ora in calo, hanno fatto assieme due anni fa pure a Cincinnati, nel torneo 1000 che si gioca a metà agosto, e in Cina quando Jannik trionfò a Shanghai e Sabalenka a Wuhan. Anche nella cocente delusione di una sconfitta sono stati uniti: al Roland Garros lo scorso giugno quando Jannik mancò tre matchpoint con Alcaraz e Aryna gettò al vento la finale con Gauff.

Sinner e Sabalenka vincono in coppia e non è una semplice coincidenza

Non sono uniti per la pelle, ovviamente, perché hanno avuto risultati diversi nelle prove dello Slam o nei 1000 che si giocano in comune. Ma come detto c'è una spiegazione tecnica, o meglio tennistica. Sul cemento (dove hanno vinto sei volte in tandem) sono i più forti e questo è quello che conta di più. Facile pensare che non rimarranno solo questi sei i titoli vinti in tandem da Jannik e Aryna.

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