Coco Gauff vince il Roland Garros e ringrazia i genitori: "Mi mantenete con i piedi per terra" Coco Gauff ha vinto il Roland Garros. La tennista americana si è imposta in una finale combattuta sulla numero 1 Sabalenka. Secondo titolo Slam per Gauff.

A cura di Alessio Morra

Coco Gauff ha vinto il Roland Garros. La tennista americana, numero 2 al mondo, ha vinto in tre set la finale con Aryna Sabalenka, la numero 1. Secondo Slam per Gauff, classe 2004. Dopo aver vinto ha festeggiato la con la famiglia e lo staff, ma prima di posare con il trofeo si è data una simpatica sistemata con l'ausilio del suo smartphone. Poi dopo l'inno americano ha detto: "Complimenti Aryna, ringrazio tutto il mio staff, vi apprezzo tutti. Ringrazio i miei genitori, fate tantissimo per me. Mi mantenete con i piedi per terra".

Primo set lottatissimo tra Sabalenka e Gauff

Avvincente, appassionante, senza una padrona, ma tutt'altro che bella e lineare la finale femminile del Roland Garros 2025 tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff, numero 1 e numero 2 della classifica WTA. La bielorussa parte fortissimo, vola sul 4-1 pesante, serve per il set sul 5-4, ma si fa agganciare ed è tie-break. L'americana parte meglio, ma Sabalenka rimonta ed è 7-6. Oltre 100 punti e più di un'ora per un set interminabile, ansiogeno, ma con una serie di perle.

Gauff rimonta, Dustin Hoffman applaude

Nel secondo set Gauff parte meglio, fa subito il break, ne prende un altro e velocemente fa 6-2. Finale in parità. Nel terzo Gauff pure scatta meglio dai blocchi di partenza, Sabalenka si infuria, ma poi si riprende: 3-3. Si va alla stretta, con il break della numero 2. Il braccio di Coco non trema, 5-3.

Coco Gauff vince il secondo titolo Slam

La bielorussa resta in scia e prova a mettere pressione alla rivale, che dopo 2h36′ ha un matchpoint. Sabalenka tira una risposta fortissima. Annullato. Poi è palla break, ma stavolta la risposta potente è fuori. Parità. Il secondo matchpoint è quello buono. Gauff vince e scoppia subito in lacrime, Sabalenka l'abbraccia. Coco saluta pure Spike Lee, sorride Dustin Hoffman, poi sale dalla mamma e saluta tutto il suo staff. Ha vinto il Roland Garros e porta a casa il secondo titolo Slam (dopo US Open 2023).

La delusione di Aryana: "Questa fa molto male"

Per Sabalenka è un'altra amara delusione, seconda finale Slam persa consecutivamente, dopo quella degli Australian Open, ma può consolarsi con la prima posizione, saldissima, della classifica WTA. La bielorussa in lacrime al microfono dice: "Questa fa molto male. Dopo due settimane di grande tennis, in queste condizioni complicate, oggi non ho giocato bene. Coco sei stata più forte di me. Complimenti a te e per il secondo Slam, sei una grande lottatrice. Meritato. Grazie per l'atmosfera, mi sono goduta ogni secondo. Scusatemi per questa orribile finale".