Sabalenka si censura nell’intervista per non agevolare le avversarie a Madrid: “Perché dovrei dirlo?”

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Aryna Sabalenka è rimasta quasi interdetta durante l'intervista post-vittoria contro Osaka a Madrid. La tennista numero uno al mondo si è bloccata di fronte ad una domanda considerata troppo invasiva. È riuscita a rimanere fredda la giocatrice bielorussa per avere la meglio in rimonta della giapponese e conquistare i quarti. Quando il gioco si fa duro, qual è l'aspetto su cui lei punta maggiormente? Aryna ha deciso di non dare troppi punti di riferimento alle tante avversarie che sperando di poterla battere.

Aryna Sabalenka si blocca di fronte alla domanda sul suo gioco

"Sappiamo che hai il tatuaggio della tigre, sappiamo che sei una combattente, ma quando partite così si fanno tirate, su quale aspetto del tuo gioco fai più affidamento?". Ci ha pensato su un po' Sabalenka che poi non è scesa a compromessi facendo un passo indietro: "Perché dovrei dirlo? Così poi le altre tenniste aspettano proprio quello". Una risposta però andava data, e infatti la prima giocatrice del ranking ha sottolineato qualcosa che è noto a tutti, ovvero il suo piglio combattivo: "Onestamente, faccio affidamento solo sul mio spirito combattivo, tutto qua".

L'onestà di Sabalenka sulla partita contro Osaka

Capitolo chiuso per non dare ulteriori punti di riferimento a chi cerca in tutti i mondi di trovare punti deboli per batterla. Aryna è così, prendere o lasciare. Nessuna voglia di agevolare il compito delle altre giocatrici, ma anche grande sportività nel riconoscere i meriti di Osaka. Nella sfida tra campionesse Slam, la giapponese le ha creato non pochi problemi strappandole anche il set iniziale: "Lei ha giocato un tennis davvero incredibile. Sento che sono stata un po’ fortunata in un paio di colpi nel terzo set, ed è per questo che è finita così velocemente, ma nel complesso è stata una battaglia davvero straordinaria. Sono felice che lei abbia portato questa lotta. Ho dovuto lottare, ho dovuto alzare il mio livello di gioco, e sono contenta della mia prestazione".

Grande stima nei confronti di Naomi che ha mostrato la sua grinta in un modo diverso nella sua carriera: "Lei è un’ispirazione così grande. Tornare dopo una gravidanza in uno sport come il tennis non è per niente facile. Vederla di nuovo nella top 20, sicuramente sta andando verso la top 10. È incredibile. È ispirante. Ci dà tutte noi la speranza che possiamo avere un bambino, e possiamo tornare e giocare ancora a quel livello di tennis. È ispirante".

E ai quarti ora per Sabalenka sfida contro un'altra amazzone come Baptiste, che dopo aver battuto Jasmine Paolini ha superato un'altra battaglia sportiva contro Belinda Bencic.