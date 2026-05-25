“Chi diavolo è questo?”, Aryna Sabalenka si butta a terra in preda alle risate per Victor Wembanyama

Un video mostra Aryna Sabalenka scoppiare a ridere in maniera irrefrenabile, fino a buttarsi a terra, quando le fanno il nome del campione di basket NBA Victor Wembanyama. Non ha la minima idea di chi sia.

Possibile che Aryna Sabalenka, numero uno al mondo del tennis femminile, una delle atlete più forti e in vista dello sport mondiale, non conosca assolutamente il nuovo fenomeno del basket Victor Wembanyama, destinato a dominare il panorama NBA per i prossimi 15 anni? Possibile che nel sentire nominare il 22enne cestista francese che sta giocando una semifinale stellare tra i suoi San Antonio Spurs e i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, la bielorussa non solo tradisca la sua ignoranza ma scoppi a ridere in maniera incontrollabile, gettandosi addirittura a terra?

Sì che è possibile, ed è esattamente quello che si vede nel video del podcast ‘First & Red' con ospite la Sabalenka.

Tutto è nato quando Aryna ha dovuto partecipare al gioco di restare in silenzio quando avesse sentito il nome di uno sportivo o una sportiva più forte di lei. I primi due nomi (Naomi Osaka e Shelly-Ann Fraser) sono passati senza problemi, ma quando le è stato fatto quello di Wembanyama, la ‘Tigre di Minsk' ha fatto una faccia che era tutto un programma e poi ha esclamato: "E questo chi diavolo è?".

A quel punto, mentre le spiegavano che il Victor in questione è "il miglior giocatore francese, altissimo, più di 2 metri e 20 centrimetri", la Sabalenka ha avuto una crisi inarrestabile di riso, buttandosi a terra e coprendosi il volto con la mano.

La 28enne tennista bielorussa evidentemente ha capito di aver fatto una gaffe che non ci si aspetterebbe da una sportiva di altissimo livello come lei, che dovrebbe conoscere i suoi pari delle altre discipline. E ‘Wemby', a dispetto della giovane età, è un atleta mostruoso che ormai conoscono non solo i tifosi di basket, ma anche chi è semplicemente appassionato dello sport al suo massimo livello.

Niente di grave ovviamente per la Sabalenka, che martedì esordirà al Roland Garros da testa di serie numero uno contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, numero 50 al mondo.