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Miami Open 2026 di tennis

Sabalenka insulta una tifosa durante la finale di Miami: “Abbiamo sbagliato entrambe, mi spiace”

La numero 1 del tennis femminile si è imposta anche al Miami Open. Sabalenka ha realizzato così il Sunshine Double. Sabalenka durante il terzo set ha risposto male a una spettatrice e per questo ha subito un warning.
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A cura di Alessio Morra
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Miami Open 2026 di tennis

Aryna Sabalenka ha realizzato il Sunshine Double. La numero 1 della classifica WTA ha vinto il Miami Open battendo in una finale combattuta Coco Gauff. Secondo successo consecutivo per la bielorussa, che aveva vinto pure Indian Wells. Nonostante il successo però la miglior giocatrice del tennis femminile ha rifilato una stilettata a una spettatrice durante la cerimonia di premiazione.

Sabalenka batte Gauff e vince il Miami Open

I puntini sulle i Sabalenka li mette sempre. Vittoria bis a Miami, aveva conquistato il titolo già un anno fa, leadership nella classifica mondiale rafforzata e divario su tutte le principali rivali (Rybakina e Swiatek) ampliato. Vinta la partita Aryna ha preso il microfono per il discorso di premiazione. Ha ovviamente espresso la sua felicità, la sua gioia per il titolo vinto ed ha usato bellissime parole per Coco Gauff. Ma oltre a questo c'è stato anche tempo per regolare i conti con una spettatrice, che le aveva dato fastidio durante un punto nel terzo set.

Il battibecco durante il terzo set della finale

Sul 3-2 Sabalenka nel terzo e decisivo set, sul 15-0, la spettatrice urla improvvisamente durante lo scambio ‘fuori'. Sabalenka sente tutto, continua a giocare e vincere pure il punto. Ma dopo averlo fatto insulta la tifosa con vigore e soprattutto alzando la voce. Il giudice di sedia ascolta tutto e le rifila un warning per linguaggio scurrile. Durante la cerimonia quel momento lo ha rievocato lei stessa bacchettando la signora, ma facendo anche mea culpa: "Non so dove sia quella signora che ha urlato ‘fuori' durante il punto. Non dovrei essere così scortese, ma francamente, non si fa, hai capito? Quindi ammettiamo che abbiamo sbagliato entrambe, mi dispiace davvero". Un bel sorriso chiude la contesa, con Sabalenka che tira le orecchie a quella tifosa, ma al tempo stesso ammette l'errore e soprattutto si scusa per l'insulto.

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