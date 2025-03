Paolini perde con Sabalenka, ma vince il punto più bello del Miami Open: lo scambio è incredibile

video suggerito

Jasmine Paolini è stata sconfitta in due set da Sabalenka nella semifinale del Miami Open. Paolini ha vinto un punto meraviglioso, il più bello di tutto il torneo.

A cura di Alessio Morra

Anche se nella classifica WTA il divario è esiguo tra Aryna Sabalenka e Jasmine Paolini, la bielorussa era favoritissima nella semifinale di Miami. E i pronostici della vigilia sono stati confermati dal secco 6-2 6-2 che ha permesso alla numero 1 del mondo di qualificarsi per la finale. Paolini, però, ha vinto il punto più bello di tutta la partita, punto in realtà più bello del torneo.

Sabalenka in finale al Miami Open

Sabalenka sul cemento è quasi imbattibile, a Miami ha raggiunto la quarta finale del 2025. Un traguardo eccezionale, ancora di più se si considera che nella sua carriera la bielorussa al massimo ne ha giocate sette in una singola stagione. Ora vorrà vincere sabato, contro Eala o Pegula. In ogni caso incrementa il vantaggio su Swiatek nella classifica WTA e nella Race si mette davanti a Madison Keys.

La prodezza di Jasmine Paolini con Sabalenka

Nel primo set, quando Sabalenka era già avanti di un break, Paolini vince un punto favoloso. Una ventina di secondi a scambiare, con ritmi alti e colpi incisivi da parte di entrambe. A sorpresa Sabalenka è la prima a uscire dallo scambio con una palla corta. Jasmine ci arriva e con un tocco tanto elegante quanto preciso supera con un pallonetto magnifico la rivale, che atleticamente è sempre al top. Sabalenka ci arriva e prova il colpo sotto le gambe. Il colpo è preciso, ma lento e prevedibile. Paolini è ben posizionata e chiude con una buonissima volée.

Jasmine Paolini da Miami va via con una magnifica iniezione di fiducia. La semifinale è il miglior risultato stagionale che dà tanta benzina per la classifica. In quella canonica, quella delle 52 settimane, torna al numero 6 superando Andreeva, mentre nella Race, quella che calcola i risultati dell'anno solare, è balzata al numero 14.