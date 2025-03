video suggerito

Sabalenka trionfa a Miami, Pegula si vendica in diretta TV: irrompe durante il rito del superalcolico Aryna Sabalenka dopo aver vinto la finale di Miami si è lasciata andare all'ormai solito rito del Margarita, ma ha dovuto fare i conti con la simpatica vendetta dell'avversaria.

A cura di Marco Beltrami

È Aryna Sabalenka la regina di Miami. La numero uno al mondo ha battuto Pegula in due set, portando a casa l'ottavo titolo WTA 1000 della sua carriera, il 19° complessivo. La tennista americana ha provato a contrastare la potenza della bielorussa ma ha ceduto 7-5, 6-2. Come da copione Aryna ha concesso il solito show dopo il match, a cui però questa volta ha partecipato anche la sua avversaria che ha dimostrato di aver metabolizzato la sconfitta.

Sabalenka e il rito del superalcolico dopo la vittoria a Miami, irrompe Pegula

Al termine del match e archiviate le celebrazioni in campo, Sabalenka si è spostata nello studio di Tennis Channel per un'intervista al fianco della leggenda del tennis Navratilova. Come accaduto nei match precedenti alla vincitrice è stato offerto un superalcolico, ovvero il Margarita, che ormai è stato ribattezzato MargaAryna, scherzando sul suo nome. Anche questa volta la bielorussa non si è tirata indietro e ha iniziato a sorseggiare il drink a a base di Tequila.

La reazione di Aryna al simpatico furto della finalista di Miami

Ecco però il colpo di scena con Pegula che ha fatto irruzione alle sue spalle, rubandole di fatto il bicchiere. La tennista americana prima ha assaggiato la bevanda e poi ha iniziato ad allontanarsi con il bicchiere. Grandi risate in studio, con Sabalenka che è stata allo scherzo: dopo aver chiesto alla collega il "cin cin" si è fatta dare un altro Margarita in studio dichiarando: "Ecco perché mi piace questa ragazza, lei è la migliore. Potrei averne un altro?". Una scena che chiude dunque di fatto il torneo femminile americano e che impreziosisce ulteriormente quanto accaduto poco prima in campo.

Le parole di Sabalenka e Pegula dopo la finale di Miami

Già sul cemento dell'Hard Rock Stadium Sabalenka e Pegula avevano regalato spettacolo a suon di botta e risposta. L'americana scherzando con la vincitrice ha parlato così ai microfoni: "Tre finali… non vorrei proprio apprezzarti in questo momento ma c'è un motivo se sei la migliore giocatrice del mondo". Altrettanto simpatica Aryna: "Se potessi condividere il trofeo con qualcuno, trofeo, premio in denaro, punti, tutto, Jess, lo condividerei sicuramente con te. Sei una giocatrice incredibile e mi spingi sempre a dare il massimo". E non poteva mancare anche lo sfottò al suo team: "Non ricordo i nomi di quei ragazzi. Grazie squadra. Non siete la mia squadra, siete la mia famiglia. Purtroppo passiamo insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7″.