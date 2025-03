Sabalenka sorseggia un superalcolico dopo la vittoria a Miami: “C’è il coach in giro?”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Con Aryna Sabalenka l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. La tennista numero uno al mondo non è mai banale, e lo ha dimostrato ancora una volta dopo la vittoria contro la campionessa in carica del torneo di Miami Danielle Collins. Durante l'intervista post-match negli studi di Tennis Channel, la bielorussa non si è tirata indietro di fronte alla prospettiva di sorseggiare un superalcolico. Una scena che, tra una risata e l'altra, è diventata virale rientrando tra le più curiose del Masters 1000.

Sabalenka vince a Miami e beve un margarita in diretta TV

Quando si è presentata nello studio dell'emittente, Aryna Sabalenka tutto si aspettava meno che il padrone di casa tirasse fuori un bicchiere di Margarita. Un siparietto curioso considerando che i tennisti, così come tutti gli sportivi, non fanno ricorso a bevande alcoliche durante i tornei. Il giornalista ha accompagnato la bevanda con queste parole: "Ci sono allenatori in giro? So che è un lunedì, ma va bene lo stesso". Sabalenka non si è tirata indietro e simpaticamente si è avvicinata: "Oh, aspetta, aspetta, aspetta".

Aryna scherza sulla presenta dell'allenatore

Il tutto sorseggiando il drink a base di tequila, liquore all'arancia e succo di lime. Sorridendo poi Sabalenka ha scherzato sulla presenza dei suoi allenatori: "Penso che siano proprio dietro di noi". A quel punto ecco la fine del siparietto, con il volto noto della TV che ha chiuso: "Congratulazioni per la vittoria con un po' di margarita per entrambi, in modo da essere in grado di chiudere l'arena".

Tutto sulla scia dell'entusiasmo per il bel successo su Collins, che le ha permesso di raggiungere i quarti di finale. Una gioia palesata anche nell'immediato dopo-partita in campo, con una battuta per tirare in ballo anche i sostenitori brasiliani di Joao Fonseca tra i più rumorosi a Miami: "Mi sento decisamente a casa. Sono molto felice di essere qui e di giocare di fronte a voi ragazzi. Non so se dire ‘grazie' o ‘obrigado'." Ci sono così tanti brasiliani qui. Ho sentito tutto il sostegno e i bambini che gridavano ‘ti amiamo, Aryna'. È incredibile, sono così grata".