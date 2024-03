Aryna Sabalenka in campo ad allenarsi poche ore dopo il suicidio del fidanzato: giocherà il Miami Open Aryna Sabalenka sarà regolarmente in campo nel torneo WTA di Miami, dopo la morte del fidanzato. La tennista bielorussa giovedì scenderà in campo contro Halep e Badosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Aryna Sabalenka giocherà il torneo di Miami. La tennista bielorussa, numero 2 WTA, a poche ora dalla morte del suo fidanzata Konstantin Kolstov si è presentata sui campi per l'allenamento. La vincitrice degli ultimi due Australian Open esordirà nel torneo giovedì, contro la vincente di un primo turno di lusso tra Simona Halep e Paula Badosa, e lo farà avendo addosso gli occhi di tutti, ma anche tanto affetto per la tragedia che l'ha colpita. Il mondo del tennis si è stretto attorno a lei in queste ultime durissime ore.

Cosa è successo a Konstantin Koltsov, fidanzato di Aryna Sabalenka

Nelle scorse ore è venuto a mancare Konstantin Koltsov, ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio. Un giocatore di livello, disputò due Olimpiadi. L'annuncio era stato dato da uno dei suoi ex club: "È con profondo dolore che vi informiamo che l'allenatore di Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov, è morto". Kolstov aveva solo 42 anni. Un dramma vero. L'ex atleta e Sabalenka erano legati sentimentalmente da quasi tre anni.

Nelle ultime ore la stampa americana ha diffuso la notizia che Kolstov si sarebbe gettato dal balcone e ciò aggiungerebbe ulteriore sofferenza a Sabalenka e renderebbe tutto ancora più drammatico. Per la giocatrice una mazzata tremenda che fa seguito a un'altra evento luttuoso, cioè la morte del papà, che mancò pure lui improvvisamente nel 2019 quando aveva solo 43 anni.

Aryna Sabalenka al torneo di Miami dopo il suicidio del fidanzato

La bielorussa è la numero 2 al mondo, nella scorsa stagione fino alla fine ha conteso il primato a Iga Swiatek che vincendo a Indian Wells ha riallungato. Sabalenka a Miami ci è andata con tanti buoni propositi e l'ambizione di vincere, ma è chiaro che ora il tennis è in secondo piano. Pure se in questo momento proprio il tennis, il torneo WTA di Miami, potrebbe aiutare Sabalenka che avrà modo anche di pensare ad altro, il prossimo passo sarà la sfida con Halep o Badosa.