Konstantin Koltsov è morto a 42 anni, era il fidanzato di Aryna Sabalenka: mistero sulle cause Konstantin Koltsov, fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all'età di 42 anni: mistero sulle cause del decesso.

A cura di Vito Lamorte

È morto all'età di 42 anni Konstantin Koltsov, ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio e fidanzato della tennista Aryna Sabalenka. "È con profondo dolore che vi informiamo che l'allenatore di Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov, è morto": l'annuncio del club russo Salavat Yulaev in un comunicato ufficiale.

Koltsov ha giocato per la nazionale bielorussa alle Olimpiadi invernali del 2002 e del 2010 e ha vestito per stagioni la maglia dei Pittsburgh Penguins in NHL, dal 2002 al 2006.

Anche la federazione bielorussa di hockey ha diramato un breve comunicato, precisando che il decesso è avvenuto "all'improvviso", senza specificare né come né dove sia morto. "Siamo in lutto", ha scritto la federazione sul suo sito ufficiale.

Questo brutto evento si verifica cinque anni dopo la morte improvvisa del padre di Sabalenka, Sergey, anche lui ex giocatore di hockey sul ghiaccio, e scomparso all'età di 43 anni.

Sabalenka, protagonista della serie Netflix "Break Point", ha perso agli ottavi di finale a Indian Wells la scorsa settimana e venerdì dovrebbe giocare la sua prima partita all'Open di Miami.

Konstantin Koltsov era un attaccante molto forte e aveva iniziato a giocare per il Junactva Minsk, nella prima divisione bielorussa durante la stagione 1997-98, prima di trasferirsi al Severstal Cherepovets in Russia nella stagione successiva. Era stato ribattezzato "Russian Rocket II" per il suo stile di gioco simile a quello del campione russo Pavel Bure. A causa della sua incredibile velocità e maneggevolezza, era riuscito ad acquisire uno status internazionale di ottimo livello e questo lo ha confermato anche la chiamata dalla NHL: come già anticipato, ha partecipato alle Olimpiadi invernali e ai Campionati mondiali IIHF con la nazionale bielorussa.

Koltsov ha avuto tre figli con la moglie Julia ma i due hanno divorziato nel 2020 e nel giugno 2021 l'ex giocatore di hockey ha iniziato a frequentare pubblicamente la tennista bielorussa Aryna Sabalenka.