Tragedia nel mondo del bodybuilding, è morto André Cavalcanti in un incidente stradale: aveva 34 anni Tremenda notizia per il mondo del bodybuilding: è morto a 34 anni il brasiliano André Cavalcanti in un incidente stradale.

A cura di Vito Lamorte

Tragedia per il mondo del bodybuilding: è morto il brasiliano André Cavalcanti in un incidente stradale mentre guidava la sua moto sull'autostrada BR-369, tra le città di Ibiporã e Jataizinho. Secondo quanto riportato dai media locali, l'incidente è avvenuto perché un giovane di 17 anni, privo di patente, ha effettuato una manovra di sorpasso e si è scontrato frontalmente con la motocicletta guidata da Cavalcanti.

Il capo della polizia locale, Vitor Dutra , ha spiegato che "l'incidente è avvenuto dopo che l'adolescente ha effettuato una manovra di sorpasso andando a sbattere frontalmente contro la moto su cui viaggiava il bodybuilder". Cavalcanti è morto sul luogo dell'incidente.

L'auto coinvolta nello scontro era una VW Virtus. La polizia ha precisato che i genitori dell'adolescente non erano a conoscenza del fatto che il figlio avesse preso l'auto per fare un giro insieme ad altri due minorenni, di 15 e 17 anni. I tre giovani sono stati portati in ospedale per il trattamento di ferite non meglio specificate.

Il ragazzo di 17 anni, identificato come responsabile dell'incidente, potrebbe essere accusato di omicidio secondo le leggi brasiliane e la polizia nella sua dichiarazione ha affermato: "Potrebbe essere trattato come un adulto e accusato di un crimine simile all'omicidio".

Dopo il tragico incidente, omaggi e cordoglio nei confronti di André Cavalcanti sono arrivati da tutto il mondo. La Federazione Internazionale dei Culturisti dello Stato del Paraná (IFBB) ha utilizzato i social network per esprimere il suo rammarico: "È con grande tristezza che annunciamo che il nostro atleta PRO SUPPORT, Andre Cavalcanti, è morto questa mattina in un incidente motociclistico. Era una vita molto giovane e piena di progetti. Chiediamo a Dio di confortare la sua famiglia con la notizia di questa tragedia".