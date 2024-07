video suggerito

Ahmed Refaat è morto a 31 anni, quattro mesi fa collassò in campo per arresto cardiaco A dare la notizia dolorosa è stato il suo club, Modern Future, che ha parlato di “aggravamento improvviso delle sue condizioni”. A marzo scorso, il malore durante una partita del campionato egiziano: gli fu impiantato un pacemaker. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ahmed Refaat è morto all'età di 31 anni quattro mesi dopo l'infarto subito in campo a marzo scorso: il suo cuore smise di battere e crollò sul terreno di gioco durante una partita del campionato egiziano tra il Modern Future (la sua squadra) e l'Al Ittihad dell'Alessandria. Il trasporto immediato in ospedale e la procedura medica d'urgenza gli salvarono la vita ma restò in terapia intensiva per un mese. Gli venne impiantato un pacemaker, prescritta una terapia specifica da seguire e, una volta in buone condizioni, venne dimesso e rimandato a casa. Nulla è stato possibile fare rispetto al peggioramento improvviso della sua salute: il decesso rappresenta un grave lutto per il calcio egiziano e la comunità internazionale.

I messaggi di cordoglio da Salah all'ex ct dell'Egitto, Queiroz

Tra i messaggi di cordoglio c'è stato anzitutto quello di Salah, il calciatore del Liverpool che è una star del football non solo in Premier League ma anche in ambito iridato: "Possa dio accoglierti nelle sue grazie e dare grande forza alla tua famiglia". A dare la dolorosa notizia è stato il suo club che ha parlato di un "forte aggravamento" nel descrivere cosa è successo al giocatore.

Molto toccante anche il tributo dedicatogli da Carlos Queiroz, alla guida dell'Egitto dal 2021 al 2022. Nella lettera ha usato parole commoventi, descrive Refaat così: "Era una persona gentile e un vero talento calcistico. Il suo cuore e la sua anima erano fatti per prendersi il meglio della vita anche sportiva. Il suo calcio elegante e tecnico ha portato la magia negli stadi di calcio. È stato un privilegio condividere la mia vita con Ahmed Refaat. Resterà nel mio cuore e nelle mie preghiere e credo davvero che dio lo proteggerà con misericordia e compassione. Ha fatto molto per l’Egitto e per la mia squadra. È stato un onore".

Ahmed Refaat (a sinistra) durante una partita con la nazionale egiziana.

La carriera di Reefat: spiccano le vittorie con Zamalek e Modern Future

Refaat era al Modern Future da due stagioni, dove ha segnato 10 gol in 40 partite. Ha indossato anche per sette volte nazionale la maglia della nazionale egiziana, segnando due gol nella Coppa Araba 2021. Vi era arrivato dopo aver vinto il campionato africano Under 20 nel 2013, un trionfo che gli aveva acceso addosso i riflettori della selezione maggiore. Nel 2017 ha messo in bacheca anche la Supercoppa egiziana con lo Zamalek e, con lo stesso Modern Future, la Coppa di Lega nazionale (2022). In precedenza aveva giocato anche per l'ENPPI SC, l'Al Ittihad Alexandria e l'Al Masry in Egitto, oltre all'Al Wahda negli Emirati Arabi Uniti.