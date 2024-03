Ahmed Refaat collassa in campo durante la partita: il cuore si è fermato per oltre un’ora La tragedia si è consumata durante una gara del massimo campionato egiziano quando Ahmed Refaat è collassato in campo per un improvviso arresto cardiaco. Vani gli immediati tentativi di rianimarlo: “Il cuore ha ripreso a battere dopo un’ora” ha comunicato il club che ha sottolineato come le condizioni del giocatore siano in “un quadro medico instabile” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ahmed Refaat, calciatore nazionale egiziano che gioca per il Modern Future FC nella prima divisione calcistica egiziana, ha subito un arresto cardiaco durato più di un'ora durante una gara del massimo campionato nazionale disputatati lunedì sera, restando privo di sensi in mezzo al campo. Vani tutti i tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove versa ancora in condizioni critiche, in terapia intensiva.

Una tragedia che si è consumata all'88' della partita tra Modern Future e Al Ittihad, match in cui Refaat era entrato al 60′ per sostituire un compagno di squadra. Improvvisamente, mentre il gioco si sviluppava da un'altra parte del campo, il 30enne giocatore del Future FC è collassato a metà campo. Ad accorgersi prima di tutti è stato un giocatore avversario che è corso in suo aiuto mentre il gioco si è fermato solamente qualche istante dopo, non capendo nell'immediato l'accaduto e la sua gravità.

Immagini scioccanti hanno documentato il dramma in campo, con diversi giocatori che hanno provato ad assistere subito Refaat, senza conoscenza. Fino all'arrivo immediato dei sanitari e dello staff medico che ha provato, inutilmente, a rianimarlo sul posto prima di far arrivare un'ambulanza sul campo e d'urgenza trasportarlo nel più vicino ospedale. Tra lo costerno generale dei giocatori e dei tifosi, con la partita che poi è stata definitivamente sospesa a pochi minuti prima del 90′.

"Il giocatore ha subito un arresto cardiaco per più di un'ora, nonostante tutti i tentativi di rianimazione da parte dello staff medico", si è letto più tardi in un comunicato ufficiale rilasciato dal club che poi ha sottolineato il miracolo: "la situazione è poi migliorata dal punto di vista medico e il suo battito cardiaco ha ripreso a battere".

Purtroppo però il nazionale egiziano non è per nulla fuori pericolo. Il club ha detto di star seguendo "con ansia e tristezza" l'evoluzione dello stato di salute del giocatore le cui condizioni rimangono gravissime: "pregate" ha poi aggiunto la società egiziana, "affinché Ahmed Refaat guarisca il prima possibile".

Una situazione al limite al punto tale che la situazione clinica è stata definita "instabile dal punto di vista medico". Non è stato ancora possibile trasferire il giocatore in un altro centro medico per migliorarne le cure, restando ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Zamzam.