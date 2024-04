Hulk ha regalato un paio di scarpe all’avversario durante la partita: le sue erano distrutte

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La classe di Hulk resta immutata con gesti che possono appartenere solo a un grande campione. L'ultimo ha scaldato il cuore di tutti in Brasile: durante la partita di Copa Libertadores tra Atletico Mineiro e Caracas il giocatore ha donato un paio di scarpini da calcio a un avversario che ne era sprovvisto.

La storia si è diffusa velocemente sui media di tutto il Paese e le immagini hanno commosso gli appassionati del mondo intero. Durante la partita Hulk si è accorto che gli scarpini di Luis Casiani erano rotti, completamente inadatti per affrontare una partita di quel livello. Gli si è avvicinato durante l'intervallo, chiedendogli perché le portasse ancora ai piedi, e la risposta del giovane giocatore lo ha lasciato di stucco: erano le uniche che aveva a disposizione e quindi era costretto a usarle nonostante fossero usurate.

Una verità che ha fatto malissimo al giocatore brasiliano, rimasto sconvolto da un'affermazione così. Come poteva un giocatore professionista avere solo un paio di scarpini a disposizione? Il difensore non avrebbe mai potuto affrontare la partita in quelle condizioni ed è allora che a Hulk è venuta in mente un'idea: ha chiesto a uno dei magazzinieri dell'Atletico Mineiro di portargli un nuovo paio di scarpe dalla sua postazione, così da poterle regalare a Casiani per sostituire le sue.

Casualmente i due portavano lo stesso numero, una vera fortuna per il giovane venezuelano che per tutto il secondo tempo ha giocato con gli scarpini nuovi di Hulk. Un gesto enorme da parte di un professionista navigato come lui che ha regalato una possibilità in più al giovane avversario: alla fine l'Atletico Mineiro ha vinto la partita per 4-1, ma più del risultato è stato il gesto del brasiliano a fare il giro del mondo e a prendersi la scena e gli elogi di tutti.