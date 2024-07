video suggerito

Malen segna mentre in campo lanciano scarpe da ginnastica: il portiere della Romania deve liberarsene Malen segna un gol particolare contro la Romania. Nell’azione della rete da parte dell’attaccante dell’Olanda in campo c’erano un paio di scarpe da ginnastica lanciate dagli spalti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Olanda ha guadagnato i quarti di finale degli Europei dopo aver battuto 3-0 la Romania agli ottavi. Un successo targato Malen autore di una doppietta dopo l'iniziale vantaggio di Gakpo. L'attaccante Orange è stato protagonista anche di un episodio particolare proprio in occasione della sua seconda marcatura in pieno recupero. La rete del tris della Nazionale di Koeman ha visto Malen inventarsi da solo un'azione solitaria portandosi fino all'interno dell'area di rigore. Qui però, in pochissimi secondi, l'attaccante è costretto a dribblare anche un paio di scarpe.

Le scarpe piovute in campo durante Romania-Olanda.

Si tratta di scarpe da ginnastica bianche che incredibilmente sono state lanciate dagli spalti. Alle spalle della porta della Romania infatti qualcuno ha pensato bene di farle giungere fino all'interno dell'area di rigore nel tentativo magari distrarre il portiere romeno o gli attaccanti dell'Olanda a seconda delle intenzioni del responsabile. Non è chiaro come ci siano finite lì e perché nessuno abbia provveduto subito a rimuoverle. Sicuramente l'arbitro avrebbe anche potuto fermare il gioco specie perché il pallone rischiava di impattare proprio contro le scarpe.

Così non è accaduto e Malen abilmente ha dribblato anche le due scarpe prima di sferrare il suo destro in rete. Un gol che ha fatto esplodere la gioia definitiva dei tifosi olandesi presenti allo stadio pronti ora a giocarsi i quarti contro la Turchia di Montella. Nell'azione del gol di Malen si nota curiosamente anche il tentativo da parte del portiere romeno Florian Nita di scalciare con il piede destro una delle due scarpe finita quasi davanti alla linea di porta, all'interno dell'area piccola. Proprio in quello spazio dove poi si è infilato il pallone calciato da Malen per il gol dello 0-3.

Leggi anche Hincapié segna un gol impossibile in Copa America: portiere ingannato da un tocco impercettibile

Il pallone da spiaggia che ingannò Reina nel 2009.

Il precedente nel 2009 con Bent contro il Liverpool

La palla passa proprio lì pochi secondi dopo che Nita si fosse liberato dell'ingombro della scarpa. L'estremo difensore romeno neanche si lancia e resta fermo al centro incassando l'ennesima rete che di fatto elimina la sua Nazionale dagli Europei. Sui social l'episodio è stato paragonato a quello del famigerato gol di Darren Bent per il Sunderland contro il Liverpool nel 2009. In quell'occasione, il tiro dell'attaccante fu deviato da un pallone da spiaggia e finì in porta spiazzando un incolpevole Pepe Reina. In questo caso non è andata così ma è stato comunque un episodio alquanto bizzarro.