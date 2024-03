Konstantin Koltsov è saltato da un balcone: le cause della morte del fidanzato di Aryna Sabalenka Il rapporto ufficiale della polizia di Miami è devastate per la tennista bielorussa. Perché lo abbia fatto aggiunge dolore a dolore. Straziante l’ultimo post dedicato al compagno in occasione del compleanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Le circostanze della morte del fidanzato 42enne, Konstantin Koltsov, provocano un dolore straziante alla tennista bielorussa, Aryna Sabalenka. Il rapporto della polizia di Miami è terribile: si tratta di suicidio. S'è lanciato nel vuoto senza che sia stato costretto a farlo oppure spintonato. Perché lo abbia fatto aggiunge sofferenza a sofferenza. Non c'è altra ipotesi presa in considerazione dagli inquirenti rispetto al "salto dal balcone" del resort dove si trovava per stare accanto alla compagna.

Era lì che alloggiava assieme alla campionessa bielorussa: quando poteva, la seguiva in giro per il mondo. A gennaio scorso l'aveva accompagnata in Australia per l'Open che la 25enne aveva vinto ancora una volta, conquistando il suo secondo grande slam (dopo quello del 2023).

Secondo gli investigatori – si legge nella nota ufficiale del dipartimento di polizia di Miami-Dade – lunedì 18 marzo 2024, intorno alle 00:39, la polizia di Bal Harbour e i vigili del fuoco sono stati inviati al St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, in riferimento a un maschio che è saltato da un balcone. Il Dipartimento di Polizia di Miami-Dade, Ufficio Omicidi, ha risposto e ha preso in carico le indagini sull'apparente suicidio del signor Konstantin Koltsov. Non si hanno altri sospetti al riguardo.

Venerdì prossimo Sabalenka sarà regolarmente in campo come previsto da calendario. Giocherà ma non farà alcuna conferenza stampa, né prima né dopo le partite. Ha il cuore a pezzi: dopo aver perso pochi anni fa il padre, adesso è costretta a fare fronte all'ennesimo, durissimo, lutto che ha colpito la sua vita e gli affetti più intimi. Fa male davvero anche in seguito alle notizie che arrivano sulle cause del decesso dell'ex giocatore di hockey, che in America era conosciuto per aver giocato da ala con i Pittsburgh Penguins.

Secondo una prima versione medica citata da fonti bielorusse, la scomparsa improvvisa di Koltsov era stata provocata da trombo-embolia polmonare: un coagulo si era staccato e, trasportato dal flusso sanguigno, aveva irrimediabilmente danneggiato organi vitali, rendendo vano ogni tentativo di salvargli la vita. Poi è arrivata la versione aggiornata degli inquirenti, che ha gettato un'ombra inquietante sulla tragedia.

La loro relazione era iniziata nel 2021. In un post su Instagram nel 2022, Sabalenka aveva descritto il partner come "l’uomo migliore del mondo" aggiungendo che "mi rende felice ogni giorno". L'anno scorso gli aveva dedicato anche un tenerissimo messaggio di amore. "Buon compleanno amore mio. Sei la mia persona più cara, il mio migliore amico e il mio sostegno più forte. Spero che la vita ci regalerà tutto quello che abbiamo programmato".