Musetti vince il derby con Darderi al quinto set: ora ha un’autostrada a Wimbledon Lorenzo Musetti ha vinto un tiratissimo derby al quinto set contro Luciano Darderi a Wimbledon. Musetti sabato affronterà l’argentino Comesana e ha sulla carta un tabellone favorevole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti è al terzo turno di Wimbledon, come Sinner e Fognini. Il tennista toscano ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per vincere il derby contro Luciano Darderi, piegato solo al quinto set. Un incontro intenso, durissimo, che conferma l'ottimo momento di Musetti che nel terzo turno è favoritissimo contro l'argentino Comesana.

Musetti vince una dura battaglia con Darderi

6-4 4-6 6-7 6-4 6-4. Un risultato che da solo basta per rendere epico l'incontro tra Musetti e Darderi, incontro deciso sul filo, pochi punti hanno fatto la differenza. Il più forte è riuscito a imporsi e continua così a vincere sull'erba, dove ha giocato le semifinali a Stoccarda e la finale al Queen's. Ora è al terzo turno di Wimbledon con la possibilità di continuare il suo cammino.

Musetti sfida Comesana sabato nel terzo turno

Musetti ha talento da vendere, gioca bene su tutte le superfici, con Djokovic al Roland Garros si è arreso al quinto set in un incontro terminato a tarda notte. Sull'erba gioca ancora meglio e per questo l'azzurro può guardare con grande fiducia il tabellone. Testa di serie numero 26, sabato giocherà da favoritissimo contro l'argentino Francisco Comesana, numero 122 che prima di Wimbledon aveva inanellato quattro sconfitte di fila. L'argentino ha sconfitto al primo turno Rublev, numero 6, e poi al super tie-break con l'australiano Adam Walton.

Il tabellone di Musetti a Wimbledon

Raggiungere la seconda settimana è un obiettivo, dovesse farcela poi Musetti avrebbe la possibilità di andare ulteriormente avanti in tabellone. Perché secondo classifica in tabellone potrebbe affrontare Tsitsipas, che ha tutte le armi per giocare bene sull'erba, ma che per un motivo o un altro non è mai riuscito a far bene a Wimbledon. E ci si ferma qui, perché sognare va bene, ma fino a un certo. Quello che è certo è che a Wimbledon oltre a Sinner anche Musetti ha la possibilità di fare molta strada.