Aryna Sabalenka subisce la morte del fidanzato dopo quella del padre: unite da inquietanti somiglianze Le inquietanti somiglianze tra la morte del padre e del fidanzato di Aryna Sabalenka, tennista numero 2 al mondo, a distanza di cinque anni.

A cura di Vito Lamorte

Aryna Sabalenka è stata colpita da una vera e propria tragedia: nelle scorse ore è arrivata la notizia della morte del fidanzato Konstantin Koltsov. L'ex campione di hockey ha giocato per la nazionale bielorussa alle Olimpiadi invernali del 2002 e del 2010, oltre ad aver militato nei Pittsburgh Penguins in NHL, e le cause del suo decesso sono ancora ignote. A riportare la notizia sono stati la federazione bielorussa e il club dove allenava.

Una vera e propria tragedia per la tennista n.2 al mondo che cinque anni fa aveva perso il padre Sergey, anche lui ex giocatore di hockey sul ghiaccio, all'età di 43 anni per un malore improvviso.

Sabalenka è in Florida per prepararsi per il Miami Open ma è molto probabile che non la vedremo in campo negli Stati Uniti.

La notizia che stamane è diventata di dominio pubblico presenta delle somiglianze inquietanti con quella della morte di suo padre, Sergey, deceduto nel 2019: Sabalenka ha parlato apertamente di come la scomparsa del papà l'ha ispirata a dedicarsi al tennis e le ha dato delle motivazioni in più.

Dopo aver vinto il suo secondo titolo agli Australian Open a gennaio, Aryana Sabalenka aveva parlato in un episodio del documentario Netflix "Break Point" di quanto fosse importante per lei quella vittoria: "Avevamo un sogno: vincere un paio di tornei del Grande Slam prima dei 25 anni. Ora ho 24 anni e non ho zero soldi in tasca".

Sabalenka e Koltsov stavano insieme da tre anni: erano stati avvisatati insieme oer prima volta nel giugno 2021 dopo che l'ex giocatore di hockey aveva chiuso il matrimonio con la moglie Julia.

A darne l'annuncio della morte di Konstantin Koltsov è statala federazione bielorussa di hockey in un breve comunicato, precisando che non sono chiare le cause del decesso e non specificando né come né dove sia morto.