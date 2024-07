video suggerito

Sfogo pesantissimo del giocatore di casa a Wimbledon: “I potenti con le giacche eleganti” Dan Evans è uscito subito al primo turno a Wimbledon e dopo il match si è sfogato contro gli organizzatori del torneo: il tennista inglese ha attaccato i “potenti con le giacche eleganti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Dan Evans è fuori dal torneo di Wimbledon dopo essere stato sconfitto tre set a zero dal cileno Alejandro Tabilo, che oggi affronterà il nostro Flavio Cobolli. Una sconfitta che il 34enne giocatore di casa – inglese di Birmingham – ha preso molto male, non per lo svolgimento tecnico del match ma per le modalità a suo dire del tutto sbagliate in cui è stato fatto giocare. Evans dopo la partita, che si è disputata nell'arco di due giorni a causa delle condizioni ambientali, si è scagliato contro "i potenti con le giacche eleganti" che decidono tutto ai Championships.

Dan Evans contro il supervisor a Wimbledon: "Non ti importa dei giocatori"

Il numero 3 britannico, attuale 60 al mondo, già era stato coinvolto in un'accesa discussione con gli organizzatori di Wimbledon martedì sera, quando ha sostenuto che il campo era troppo bagnato per giocare. Evans, che il mese scorso si è infortunato al ginocchio scivolando sull'erba del Queen's, temeva per la sua incolumità ed è sbottato col supervisor Remy Azemar: "Non ti importa dei giocatori". La partita era iniziata martedì sul campo numero 12 alle 19:45, ma è stata interrotta a causa delle condizioni scivolose del campo e dell'oscurità.

Dan Evans impegnato a Wimbledon: ha perso al primo turno con Tabilo

"Mi sono già fatto male su un campo bagnato questa stagione, non sono disposto a farlo di nuovo", ha detto Evans all'arbitro, prima di infuriarsi col supervisor. Il gioco è stato infine interrotto a metà del secondo set, ma quando il match è ricominciato mercoledì le cose non sono migliorate. La ripresa del gioco è stata ritardata di due ore a causa della pioggia leggera e le condizioni del campo non erano molto diverse dal giorno prima, con tutti rischi del caso in termini di scivolosità.

Lo sfogo di Evans contro "i potenti con le giacche eleganti"

Evans ha finito per perdere velocemente in tre set, col punteggio di 6-2, 7-5, 6-3, e si è sfogato poi in conferenza stampa: "La mia prima preoccupazione è di essere al sicuro dopo quello che è successo. Non pensavo che il campo fosse giocabile martedì sera per la maggior parte del tempo che lo abbiamo fatto. Intorno al 5-2 nel primo set, non ero molto contento. Ma i potenti con le giacche eleganti non erano d'accordo con me e abbiamo continuato. Conosco la sensazione di scivolare piuttosto male e non è una bella sensazione".

La sconfitta di mercoledì contro Tabilo è l'ultima di un anno difficile per Evans, che ha vinto solo tre partite dell'ATP Tour ed è sceso al numero 60 della classifica mondiale. Un crollo che fa invece seguito all'anno migliore dell'esperto britannico, che nel 2023 era salito al suo miglior piazzamento di sempre, col 21simo posto del ranking raggiunto lo scorso agosto dopo aver vinto il Washington Open, il titolo più importante della sua carriera.