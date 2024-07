video suggerito

Wimbledon 2024 oggi in TV, dove vedere Musetti-Darderi e Cobolli-Tabilo: le partite degli italiani e orari Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si affronteranno nel secondo turno di Wimbledon oggi, giovedì 4 luglio. Nel pomeriggio in campo anche Cobolli con Tabilo. Diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Dopo la straordinaria partita giocata da Sinner e Berrettini si riparte oggi a Wimbledon, dove saranno in campo tre giocatori italiani, due di loro si affronteranno: Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Mentre Flavio Cobolli sfiderà il cileno Tabilo. Sul campo centrale il programma sarà aperto da Novak Djokovic, mentre l'ultimo incontro di giornata sarà eccezionalmente un doppio che vedrà come protagonista Andy Murray, che farà coppia con il fratello Jamie.

Wimbledon 2024, programma di oggi e orari TV

Novak Djokovic, sette volte vincitore del torneo, aprirà il programma del Campo Centrale alle ore 14:30 contro il carneade inglese Fearnley, a seguire toccherà alla numero 1 WTA Iga Swiatek contro Martic. A seguire il doppio dei fratelli Murray, con Andy che spera di continuare il suo percorso a Wimbledon. Sul campo 1 due derby inglese Boulter-Dart e Draper-Norrie prima di Zverev-Giron. Musetti-Darderi sul campo 4, Cobolli-Tabilo sul 13, entrambe in programma nel primo pomeriggio.

A che ora gioca Musetti-Darderi oggi a Wimbledon: orario e programma

Daranno vita a un derby molto interessante sul campo 4 Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, che appare nettamente favorito e che ha la chance di avanzare in tabellone, considerato che dalla sua parte è uscito Rublev. Musetti-Darderi è stato programmato come secondo incontro sul campo 4, dopo il singolare femminile tra le spagnole Bucsa e Bouzas, che inizieranno alle ore 12. Dunque Musetti-Darderi non dovrebbe iniziare prima delle 14. Diretta TV su Sky.

Dove vedere Cobolli-Tabilo oggi a Wimbledon in TV e streaming

Flavio Cobolli sta crescendo tanto e ha dimostrato di essere bravo anche sull'erba, ora però ha un compito difficile. Perché il giocatore romano affronterà il cileno Alejandro Tabilo, vincitore sull'erba del torneo di Maiorca. Il match è stato programmato come secondo di giornata sul campo 14, e sarà preceduto da Kostyuk-Saville, un singolare femminile. Cobolli-Tabilo non inizierà prima delle ore 14 e si potrà seguire in streaming con Sky Go e NOW, potranno farlo i rispettivi abbonati.