Roland Garros il programma di oggi e orari tv: in campo Musetti-Hanfmann e Paolini-Yuan Domenica 25 maggio inizia il Roland Garros 2025. Nella prima giornata scendono in campo Musetti e Paolini. L’azzurro sfiderà Hanfmann, mentre Jasmine la cinese Yuan. Alle 20:15 Sonego-Shelton. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Oggi inizia il Roland Garros, la seconda prova del Grande Slam 2025. Jannik Sinner farà il suo esordio lunedì, ma il programma odierno è comunque ricchissimo e prevede anche gli incontri di Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8 del tabellone, e di Jasmine Paolini, numero 4 nel torneo femminile nonché vincitrice degli Internazionali d'Italia. In campo anche Sabalenka, Tommy Paul. Il match serale vedrà protagonisti Lorenzo Sonego e Ben Shelton.

Il programma del Roland Garros 2025: gli italiani in campo nella 1ª giornata

Da tanti anni ormai a Parigi si comincia di domenica. Le partite in programma sono tantissime. Sul Campo Centrale la prima a giocare, alle ore 11, sarà Aryna Sabalenka che affronterà Rakhimova, poi Zheng-Pavlyuchenkova. Poi Lorenzo Musetti contro il qualificato Hanfmann. Non prima delle 20:15 Shelton-Sonego. Jasmine Paolini contro la cinese Yuan invece sul Suzanne Lenglen, quarto incontro in programma, dunque non prima delle ore 19.

Campo Philippe Chatrier

ore 11: Sabalenka-Rakhimova

a seguire: Zheng-Pavlyuchenkova

a seguire: Musetti-Hanfmann

non prima delle 20:15: Shelton-Sonego

Campo Suzanne Lenglen

ore 11: Sommez-Svitolina

a seguire: Bergs-Mpetshi Perricard

a seguire: Tiafoe-Safiullin

a seguire: Paolini-Yuan

Dove vedere Musetti-Hanfmann al Roland Garros in TV: l'orario

Lorenzo Musetti ha fatto un altro grande salto di qualità in questa primavera. Sulla terra rossa ha ottenuto risultati magnifici: finale a Monte Carlo, semifinali a Madrid e Roma. Ora parte la campagna del Roland Garros contro il tedesco Hanfmann, un qualificato, ma non un avversario da sottovalutare. L'incontro è in programma come terzo sullo Chatrier. Orario difficile da immaginare. Si parte tra le 14 e le 16. Diretta TV su Eurosport, non è prevista la trasmissione in chiaro della partita di primo turno. Streaming visibile per gli abbonati di Sky, DAZN, Discovery+.

Paolini-Yuan, dove vedere la partita di tennis in tv e streaming

Jasmine Paolini, finalista a Parigi un anno fa e vincitrice agli Internazionali d'Italia, esordirà contro la cinese Yuan al Roland Garros. La tennista italiana è una delle favorite ed è in una parte di tabellone fortissima con Sabalenka e Swiatek. L'incontro Paolini-Yuan è l'ultimo in programma sul Suzanne Lenglen e non prenderà il via prima delle 19. Diretta su Eurosport, canale visibile dagli abbonati di Sky, DAZN e Discovery. Streaming dunque con Sky Go, NOW, Discovery e DAZN.