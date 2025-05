video suggerito

Roland Garros 2025, oggi il sorteggio del tabellone con Sinner: Jannik evita Alcaraz Il Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam 2025, è in programma da domenica 25 maggio a domenica 8 giugno, giorno della finale maschile. Sinner sarà la testa di serie numero 1, ma rischia di avere un tabellone durissimo. Solo in finale potrebbe sfidare Alcaraz.

A cura di Alessio Morra

Il Roland Garros è sempre più vicino, oggi si sorteggiano i tabelloni. La seconda prova dello Slam del 2025 è alle porte. Da domenica 25 maggio a domenica 8 giugno il mondo del tennis è tutto a Parigi, dove sui campi in terra rossa si disputa uno dei tornei più ambiti. Jannik Sinner, numero 1 ATP e vincitore degli Australian Open, è in corsa per il Grande Slam, che nessuno realizza dal 1969. L'italiano conoscerà oggi pomeriggio i nomi dei suoi potenziali avversari. Djokovic, Musetti e Zverev potrebbero finire nella sua parte di tabellone. Anche Carlos Alcaraz rischia un tabellone durissimo. In campo femminile Jasmine Paolini sarà la testa di serie numero 4, le insidie principali per lei sono Swiatek, campionessa in carica, e Sabalenka.

Il tabellone del Roland Garros 2025: Sinner testa di serie numero 1

Alle ore 14 di giovedì 22 maggio inizierà il sorteggio del Roland Garros, alla presenza dei campioni in carica Carlos Alcaraz e Iga Swiatek e del calciatore del PSG Ousmane Dembélé. Sinner sarà la testa di serie numero 1 e sa di evitare solo Alcaraz, campione nel 2024. Tutti gli altri tennisti possono essere collocati indistintamente nella parte bassa o alta del tabellone. Ma ci sono delle differenze sostanziali. Perché Zverev è numero 3, Fritz numero 4. L'americano è molto più debole sul rosso rispetto al tedesco. Uno dei due sarà per forza dal lato di Jannik. Tra i tennisti collocati dal numero 5 al numero 8 ci sono Draper, Ruud, Djokovic e Musetti, che è caldissimo, e non è mai stato così in alto nella classifica mondiale.

Dodici gli italiani impegnati a Parigi, nove in campo maschile e tre in quello femminile. Oltre a Sinner e Musetti, ovviamente in campo pure Berrettini. Tra le donne gli occhi per l'Italia sono puntati in particolare su Jasmine Paolini, numero 4 del tabellone, che finirà dalla parte di Sabalenka o Gauff (numero 1 e numero 2) ed eviterà con certezza Pegula (3). Lo spauracchio ulteriore è rappresentato da Iga Swiatek, numero 5 e più volte vincitore del torneo.

Il calendario completo del Roland Garros: programma e orari

Da parecchi anni ormai si comincia di domenica con il primo turno maschile e femminile che si sviluppa in tre giorni. Poi giorni alternati da mercoledì 28 maggio in poi fino ad arrivare alle finali, sabato 7 giugno quella femminile mentre domenica 8 giugno ci sarà quella maschile. Da un paio di stagioni c'è anche la sessione serale, che ha prodotto anche partite finite tardissimo. Si comincia alle 11 del mattino, mentre la sessione serale scatta alle 19:30.

Domenica 25 maggio: primo turno maschile e femminile

Lunedì 26 maggio: primo turno maschile e femminile

Martedì 27 maggio: primo turno maschile e femminile

Mercoledì 28 maggio: secondo turno maschile e femminile

Giovedì 29 maggio: secondo turno maschile e femminile

Venerdì 30 maggio: terzo turno maschile e femminile

Sabato 31 maggio: terzo turno maschile e femminile

Domenica 1 giugno: ottavi maschile e femminile

Lunedì 2 giugno: ottavi maschile e femminile

Martedì 3 giugno: quarti maschile e femminile

Mercoledì 4 giugno: quarti maschile e femminile

Giovedì 5 giugno: semifinali femminili

Venerdì 6 giugno: semifinali maschili

Sabato 7 giugno: finale femminile

Domenica 8 giugno: finale maschile