video suggerito

Quando gioca Sinner contro Rinderknech al Roland Garros, data e orario del prossimo incontro Jannik Sinner esordirà al Roland Garros lunedì 26 maggio, oltre alla data c’è da definire anche l’orario. Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo avversario, il francese Rinderknech. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner al Roland Garros insegue un sogno, il Grande Slam, che nessuno realizza dal 1969. Una chimera assoluta, lui avendo vinto gli Australian Open ha la possibilità di continuare nel sogno in campo maschile. L'esordio a Parigi del numero 1 della classifica ATP avverrà nei prossimi giorni. Al momento si conosce solo il nome dell'avversario: il francese Arthur Rinderknech, numero 72. L'esordio avverrà il 25, 26 o 27 maggio. La partita si potrà seguire in diretta TV solo su Eurosport. Chi vincerà, secondo tabellone, sfiderà Atmane o Gasquet. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sinner-Rinderknech al Roland Garros, data e orario del match

Jannik Sinner troverà Arthur Rinderknech al primo turno del Roland Garros. La data dell'incontro non è stata ancora ufficializzata. Il primo turno si sviluppa in tre giorni. Come previsto il numero 1 ATP non sarà in campo domenica 25 maggio, Sinner giocherà lunedì 26, quando inizierà a giocare la parte alta del tabellone. Orario da definire. La sessione mattutina inizia alle ore 11 sul Campo Centrale, quella serale alle ore 19:30.

Chi è Rinderkech, l'avversario di Sinner al Roland Garros

Arthur Rinderknech è un tennista francese di medio cabotaggio. Classe 1995, a luglio compirà trent'anni, è diventato professionista tardi, nel 2018. Ha disputato una sola finale a livello ATP, sul cemento di Adelaide qualche anno fa. Il suo best ranking è 42, attualmente è al 72° posto della classifica mondiale. Il 2025 è un'annata tremenda per lui: 3 vittorie e 12 sconfitte a livello ATP, sono esclusi dal computo challenger e qualificazioni.

Dove vedere Sinner-Rinderknech in TV e streaming al Roland Garros

Il Roland Garros si potrà seguire in diretta TV solo tramite Eurosport. Dunque in ogni caso servirà un abbonamento. Il Roland Garros non sarà visibile infatti in chiaro. Eurosport è un canale visibile da parte degli abbonati di Sky, sul canale 210 (211 per Eurosport 2), ma anche da parte di quelli di DAZN e per quelli di Discovery. Streaming sempre per abbonati con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.